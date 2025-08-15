Grzelcyk nejlepším volným bekem na trhu. Kam zamíří?

15. srpna 15:06Adam Čuba
Je to jedno z nejzajímavějších jmen, která ještě zůstávají volná na trhu NHL, mezi beky jméno možná vůbec nejlepší. Jednatřicetiletý americký obránce Matt Grzelcyk po konci smlouvy v Pittsburghu stále čeká na nové angažmá, ne tedy pro to, že by jej nikdo nechtěl, spíše jde o trpělivé čekání na nejlepší nabídku.
Grzelcyk může být zajímavou alternativou pro nejeden klub nejlepší světové ligy, ve svých jednatřiceti je stále na vrcholu sil, potenciálnímu zaměstnavateli může nabídnout solidní bodový přísun, jistotu v defenzivě i bohaté zkušenosti z více než 500 zápasů v NHL, včetně šestašedesáti startů v bojích o Stanley Cup.
Někdejší parťák Davida Pastrňáka z Bostonu, kde strávil dlouhých osm sezon, zažil loni po osobní stránce velmi dobrý ročník. Stanovil si kariérní rekord v bodech (1+39), zblokovaných střelách (101, nejvíce v týmu Pittsburghu) a průměrně na ledě strávil 20:37 minut, což je rovněž kariérní maximum.
Rodák z Charlestonu v Massachusetts dosud pobíral solidní, nicméně nijak obří gáži 2,75 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že s Pens letos zažil svůj nejlepší rok v NHL, dá se předpokládat, že po podpisu nové smlouvy si přijde na větší peníze. U koho to ale nakonec bude?
Jednou z variant by mohlo být Colorado, které by zkušeného beka využilo spíše jako doplnění pro levou stranu defenzivy, pravděpodobně do třetího páru. Zkušenosti by se Avs hodily, nicméně nabídnout mohou „jen“ částku okolo dvou milionů dolarů, čili Grzelcyk by musel jít se svými nároky dolů. Na druhou stranu by si zahrál v týmu, který se může pyšnit vysokými ambicemi, což je něco, co v Pittsburghu zažít nemohl. A nejspíš ani ostatní zájemci o jeho služby nemohou nabídnout boj o přední příčky v tabulce...
Ozvat by se mohlo také Chicago. To sice do budoucna bota v defenzivě rozhodně netlačí, momentálně by se ale protřelý quaterback s možným využitím na přesilovce hodil. Kór když přihlédneme k tomu, že Hawks mají momentálně jen jednoho zkušeného zadáka Connora Murphyho, jinak na soupisce nenajdete jediného obránce s ročníkem narození starším než 2001. Grzelcykův plat by na této adrese mohl být o něco štědřejší, Chicago má volných 18 milionů dolarů, může si tak dovolit větší investici. Tady se podpis někdejšího mládežnického reprezentanta USA jeví jako možná nejlepší varianta.
Posledním tipem v našem přehledu je kanadský tým. Konkrétně Calgary Flames, mužstvo, které se loni trápilo v ofenzivní části. Plameny daly málo gólů, slabá byla i bodová podpora obránců. Tu by sice Flames mohli vyřešit z vlastních řad, kdyby se rozhodli hrát mladičkého Zaynea Parekha, nicméně i pokud by Grzelcyka brali jako zkušeného mentora do třetího páru, může to dávat smysl.
Matt Grzelcyk je obráncem, kterých k dispozici na volném trhu NHL už není mnoho, respektive nenajdete na něm téměř žádného takového. Vzhledem k tomu, jaký měl poslední ročník, měl by podepsat štědrý kontrakt, určitě by měl brát více než aktuálních 2,75 milionu dolarů. Každopádně situace se může vyvinout jakkoli, třeba půjde americký bek s nároky dolů s výhledem na angažmá v silném týmu. Šokem by bylo snad jen to, kdyby zůstal na startu sezony Grzelcyk nepodepsán...
