Gudas? Ať si to zkusí teď, rýpnul si nový ochránce Toronta

Ta fotka obletěla celý hokejový svět. Když Nick Cousins rozhodl gólem v prodloužení o postupu Floridy přes Toronto, Radko Gudas dal emoce pořádně najevo, a to přímo do obličeje gólmanovi soupeře. Český bek si mnoho fanoušků v Torontu neudělal, dohlédnout na to bude nově i Ryan Reaves.

"Doufám, že to zkusí," řekl s úsměvem Ryan Reaves, nový útočník Maple Leafs. "Bylo by to pořádně zajímavé."

Reaves v létě podepsal tříletou smlouvu s Leafs, má být hlavním ochráncem týmu a lídrem kabiny. Všude, kde působil, byl snad nejoblíbenějším hráčem. "Jsem energetický chlap," dodal urostlý borec. "V šatně určitě nebude ticho, to je jasné."

Někoho takového Maple Leafs sháněli. Ligou protřelý borec, který splňuje výše zmíněné požadavky. Fanoušci se sice mračí na délku smlouvy, ale vedení si za tímto krokem stojí.

"Prostě jsem cítil, že na ledě i v šatně a obecně kolem týmu potřebujeme trochu více rozruchu," řekl generální manažer Brad Treliving. "Co jsem se o týmu dozvěděl, když jsem nastoupil, bylo, že chybí silný hlas."

Reaves dal jasně najevo, že nebude váhat promluvit navzdory svému statusu nováčka v týmu. "Přicházím nažhavený," těší se šestatřicetiletý hokejista. "Mám tendenci lidi hned trochu popíchnout a čekat na jejich reakci. Nejinak tomu bude tady."

Treliving měl za cíl přidat do své sestavy tvrdost, který bude vidět hlavně v play off. I proto přišel kromě Reavese Max Domi a Tyler Bertuzzi. "Všichni tři jsme dříči a tvrdí hráči," dodal Reaves. "Oba jsou také velmi šikovní, ale možná něco, co tomuto týmu v posledních letech chybělo, je tvrdost a odolnost. To přinášíme."

Reaves sice není ligovou top hvězdou, ale v životopise má 108 zápasů v play off. V Maple Leafs teď nemá nikdo víc.

"Hraji už 14 let," usmál se Reaves. "Byl jsem v dobrých týmech, v řadě konferenčních finále, takže vím, co je třeba obětovat pro to, abych se tam dostal. Zažil jsem to, play off opravdu bolí. Tohle chci předat dál.“

