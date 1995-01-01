NHL.cz na Facebooku

Gudas do sestavy, talent ven. A to dost možná úplně, Rus chce z Anaheimu pryč

21. listopadu 12:00

David Zlomek

Pavel Mintyukov už delší dobu cítí, že v Anaheimu ztrácí půdu pod nohama, ale poslední týdny jeho frustraci vystřelily na úplně novou úroveň. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu dal mladý ruský obránce jasně najevo, že pokud ho Ducks nebudou pravidelně stavět, bude chtít odejít. „Po dvou zápasech jako zdravý náhradník se začalo šuškat, že pokud nebude hrát, rád by byl přesunut jinam,“ uvedl Friedman ve svém pořadu 32 Thoughts.

A z kabiny prý zaznělo, že Mintyukov už takové téma otevřel i se svým agentem Danem Milsteinem. Vše ale urychlil také návrat Radka Gudase po zranění do sestavy.

Kapitán Ducks byl mimo hru téměř měsíc, ale po návratu okamžitě převzal svoje místo v sestavě tak, jako by žádná pauza neexistovala. Gudas s obvyklou razancí oznámil, že je zpátky a připravený makat a trenéři mu bez váhání vrátili jeho roli. V Anaheimu se netají tím, že Gudas je pro jejich defenzivu nepostradatelný, a právě to ještě víc odsunulo Mintyukova do pozice přebytečného hráče.

Mladý bek tak náhle sleduje, jak ho v hierarchii předbíhají nejen Gudas, ale i Ian Moore, Jackson LaCombe či Olen Zellweger.

Mintyukov má za sebou dobré i slabší období. Jako nováček zaujal ofenzivními momenty, ale současně měl obrovské výkyvy v defenzivě. Vedení však věřilo, že to s věkem a zkušenostmi ustojí. Jenže zatímco jeho hra v obranné zóně se skutečně zlepšila, produktivita se propadla na minimum. V posledních 86 zápasech dal pět gólů a posbíral 22 bodů, což jsou čísla velmi vzdálená tomu, co Anaheim od desátého výběru draftu čekal.

Podle Friedmana se hráčova agentura o situaci už bavila s vedením Ducks. Zatím to není žádná formální žádost o trejd, ale rozhovory existují a Mintyukovova strana dala najevo, že dlouhodobé vysedávání nepřijme.

Pro Ducks je to však složitá situace, Pat Verbeek je známý trpělivým, neuspěchaným vedením a podle Friedmana se nenechá do ničeho natlačit. Mintyukov je pořád teprve na konci nováčkovské smlouvy, bez jakékoliv páky, bez arbitrážních práv. Jeho nespokojenost tedy sama o sobě nestačí, aby organizaci přiměla něco uspěchat. 

