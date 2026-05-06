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Haaland propadl hokejové horečce! Na finále Stanley Cupu řádil a ukázal, za koho kope

12. června 16:00

Tomáš Zatloukal

Pocházet ze země, která se zrovna postarala o prvotřídní senzaci a poprvé získala placku z hokejového MS, mít volno a bydlet hodinu od stadionu, kde se hraje finále Stanley Cupu? To je zkrátka dokonalá šance dopřát si mimořádný sportovní zážitek. A jak známo, fotbalová superstar Erling Haaland, tutovky zpravidla proměňuje. S parťáky z reprezentace vyrazili na pátý finálový mač, norský čahoun se fantasticky bavil a nakonec oblékl i dres domácích.

Tak oblečte si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, zpívá kapela Elán.

A Haaland, který zprvu fandil jen tak v tričku, byť dosti vehementně, poslechl. V průběhu partie na sebe hodil bílou uniformu s okem hurikánu. A z Lenovo Areny musel odcházet spokojený, vždyť Carolina nasázela čtyři góly a slavila důležité vítězství. Náhle je jediný krok od zisku stříbrného poháru. 

20 let od chvíle, kdy hokejový grál přebíral jako kapitán nynější kouč Rod Brind'Amour.

Haaland není za velkou louží jen tak, kopat se chystá i za fotbalový nároďák. Světový šampionát vypukl ve čtvrtek večer, Norové do něj vstoupí až příští středu proti Iráku. A tak byl prostor na stylový relax a team-building v jednom.

Fotbalisté na tribunách přitahovali pozornost médií i fanoušků, Haaland, bujaře slavící trefy Canes s klasickým bílým ručníkem v ruce, byl pak vyloženě magnetem, ostatně podepsal i kameru.

Ručník čekal na sedačce, ale jak najednou přišel k trikotu domácích? Carolina je známá pohotovým a kurážným marketingovým oddělením, takže možná vítr, tedy hurikán, vane odtud.

K onomu přímočarému, leckdy provokativnímu přístupu k marketingu (v kancelářích extraligové karlovarské Energie právě pár lidí zaškytalo) jeden příklad za všechny. Během finále se objevila na kostce animace s jasným vzkazem: Všichni nenávidí Vegas!

S nadsázkou glosovala průběh play-off a také renomé Golden Knights.

Na kostce se samozřejmě objevili i norští fotbalisté, v čele s plavovlasým esem manchesterských Citizens. Bavili se, užívali si nevšední podívanou, nasávali atmosféru. Aby ne, tohle zmeškat by byl hřích... Carolina hrála zhruba jen 100 kilometrů od jejich hotelu v Greensboro.

Bývaly i časy, kdy by na zápas došli i pěšky... Ale to už jsou devadesátky, hokejový dějepis.

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