Haaland propadl hokejové horečce! Na finále Stanley Cupu řádil a ukázal, za koho kope

12. června 16:00Tomáš Zatloukal
Pocházet ze země, která se zrovna postarala o prvotřídní senzaci a poprvé získala placku z hokejového MS, mít volno a bydlet hodinu od stadionu, kde se hraje finále Stanley Cupu? To je zkrátka dokonalá šance dopřát si mimořádný sportovní zážitek. A jak známo, fotbalová superstar Erling Haaland, tutovky zpravidla proměňuje. S parťáky z reprezentace vyrazili na pátý finálový mač, norský čahoun se fantasticky bavil a nakonec oblékl i dres domácích.
Tak oblečte si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, zpívá kapela Elán.
A Haaland, který zprvu fandil jen tak v tričku, byť dosti vehementně, poslechl. V průběhu partie na sebe hodil bílou uniformu s okem hurikánu. A z Lenovo Areny musel odcházet spokojený, vždyť Carolina nasázela čtyři góly a slavila důležité vítězství. Náhle je jediný krok od zisku stříbrného poháru.
20 let od chvíle, kdy hokejový grál přebíral jako kapitán nynější kouč Rod Brind'Amour.
A special guest for a massive night of hockey ????????
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 12, 2026
Erling Haaland and the Norway squad are in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final. ????????????
(???? via @chanelcporter) pic.twitter.com/9DyOC2V5VE
Haaland není za velkou louží jen tak, kopat se chystá i za fotbalový nároďák. Světový šampionát vypukl ve čtvrtek večer, Norové do něj vstoupí až příští středu proti Iráku. A tak byl prostor na stylový relax a team-building v jednom.
Fotbalisté na tribunách přitahovali pozornost médií i fanoušků, Haaland, bujaře slavící trefy Canes s klasickým bílým ručníkem v ruce, byl pak vyloženě magnetem, ostatně podepsal i kameru.
World Cup ???? Stanley Cup
— The Athletic NHL (@TheAthleticNHL) June 12, 2026
Norwegian striker Erling Haaland is in North Carolina for Game 5 of the #StanleyCup Final.
???? @NHLpic.twitter.com/Ao4klYWATX
Ručník čekal na sedačce, ale jak najednou přišel k trikotu domácích? Carolina je známá pohotovým a kurážným marketingovým oddělením, takže možná vítr, tedy hurikán, vane odtud.
K onomu přímočarému, leckdy provokativnímu přístupu k marketingu (v kancelářích extraligové karlovarské Energie právě pár lidí zaškytalo) jeden příklad za všechny. Během finále se objevila na kostce animace s jasným vzkazem: Všichni nenávidí Vegas!
Everyone hates Vegas ???? pic.twitter.com/dQBHAMbSbn
— IcyVert (@IcyVert) June 3, 2026
S nadsázkou glosovala průběh play-off a také renomé Golden Knights.
Na kostce se samozřejmě objevili i norští fotbalisté, v čele s plavovlasým esem manchesterských Citizens. Bavili se, užívali si nevšední podívanou, nasávali atmosféru. Aby ne, tohle zmeškat by byl hřích... Carolina hrála zhruba jen 100 kilometrů od jejich hotelu v Greensboro.
Erling Haaland enjoyed himself at the #StanleyCup! ???? pic.twitter.com/Q8V2jEh1OD
— City Report (@cityreport_) June 12, 2026
Bývaly i časy, kdy by na zápas došli i pěšky... Ale to už jsou devadesátky, hokejový dějepis.