Hádka s vedením, rozepře s hráči. Gallant opustil Rangers. Přijde Messier?

Dva roky a dost. Gerard Gallant už nebude pokračovat na lavičce New York Rangers. Dle oficiálního vyjádření klubu sice jde o vzájemnou dohodu, nicméně v zákulisí se hovoří o hádce s vedením.

107bodová sezona je v trapu, fanoušci nikdy nezapomenou na sedmý zápas proti Devils. Chris Drury, generální manažer Rangers, tak jednal.

„Především chci Gerardovi poděkovat za jeho práci a nasazení pro Rangers během jeho působení ve funkci,“ uvedl v prohlášení Drury. „Gerarda si nesmírně vážím jako trenéra i jako člověka a opravdu si vážím všeho, co pro nás v posledních dvou sezónách udělal. Po mém zhodnocení sezóny a diskuzích s Gerardem jsme vzájemně dospěli k závěru, že změna bude prospěšná pro obě strany.“

Za dva roky v roli hlavního trenéra Rangers Gallant na Broadwayi nasbíral bilanci 99-46-19. V minulé sezóně dovedl Rangers až do finále konference, tentokrát sehrál roli poraženého Goliáše.

A právě tam byl dle všeho kámen úrazu. A také náznak toho, co přijde. Hned po vypadnutí si totiž Gallant rýpnul do Druryho. Ne přímo, nicméně řekl, že v play off jen talent nestačí. Pochopitelně tím narážel na příchody Kanea a Tarasenka.

„Talent samotný neznamená nic. Jsem rád, když máte talent, ale trenéři mají mnohem radši, když mají v týmu pracovní morálku,“ řekl Gallant.

Hlavní hádka měla proběhnout až po sezoně během výstupních rozhovorů, nicméně dle zámořských zdrojů se do sebe tihle dva pustili už během série proti Devils. S jeho jednáním nebyli vůbec spokojeni ani hráči, což měli dát Gallantovi sežrat právě při posezonních rozhovorech.

Otázkou je, co bude dál. Moc kandidátů na trenéra totiž v současné době není. Hlasitě se začalo hovořit o Joelu Quennevillovi, nicméně to dle dobře informovaného New York Post není téma.

Quenneville má od NHL neoficiální a časově neomezenou suspendaci za to, že se v souvislosti s kauzou sexuálního napadení Kylea Beache nechoval zodpovědně.

V pátek Postu jeden z představitelů NHL sdělil, že Quenneville stále nedostal povolení k návratu. V sobotu mu pak bylo sděleno, že Rangers nebudou záležitost řešit s Garym Bettmanem, který je v této věci jediným arbitrem.

Bez smlouvy teď bude například Bruce Boudreau nebo Peter Laviolette, někdo zmiňuje například Patricka Roye, nicméně do pozoru dává fanoušky Rangers jiné jméno.

Mark Messier! Nejslavnější kapitán Rangers se o tuto pozici ucházel už dříve. A kdo ví, třeba by dal kabinu a lídry v ní do latě právě on.

