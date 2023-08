Hagelin se po jedenácti sezonách loučí s NHL!

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se loučí s nejslavnější hokejovou ligou světa. Švédský útočník ve svých pětatřiceti letech utnul svoji bohatou kariéru, v níž získal i olympijské stříbro. V jeho rozhodování hrálo velkou roli nepříjemné zranění, které mu pokazilo závěr kariéry.

Carl Hagelin nehrál od té doby, co utrpěl zranění levého oka, když byl zasažen čepelí hole během tréninku Capitals 1. března 2022. Dvakrát také podstoupil operaci levé kyčle, přičemž celou loňskou sezónu strávil na listině dlouhodobě zraněných hráčů Washingtonu.

„Byla to úžasná jízda, ale tady to končí,“ napsal Hagelin na Instagram. „Bohužel, moje zranění oka je příliš vážné na to, abych mohl pokračovat ve hře, kterou miluji. Jsem nesmírně vděčný za všechny vzpomínky, které mi hokej dal, miloval jsem ho každý den.“

Hagelin, kterého si vybrali New York Rangers v šestém kole draftu NHL 2007, nasbíral 296 bodů za 110 gólů a 186 asistencí v 713 zápasech základní části. Zahrál si za Rangers, Ducks, Penguins, Los Angeles Kings a Capitals. Největším úspěchem jsou samozřejmě dva Stanley Cupy s Tučňáky.

„Budou mi chybět každodenní tréninky se spoluhráči. Budou mi chybět i vzestupy a pády každé sezony.“

„Nic mě nevzrušuje víc, než vstoupit na led před 20 tisíc vášnivých fanoušků. Chci poděkovat všem svým úžasným spoluhráčům, trenérům, lékařům a dalším členům personálu, se kterými jsem se během let setkal a hrál.“

„Nakonec chci poděkovat své rodině, manželce a dětem za veškerou jejich podporu. Umožnili mi splnit si svůj sen.“

