Hajlování na hokeji? V Dallasu vyšetřují kvartet diváků, Hvězdy se jasně vymezily

4. dubna 17:30Tomáš Zatloukal
Sociální sítě zaplavilo virální video z arény dallaských Stars. Jenže na něm není k vidění žádný fenomenální kousek v podání Jasona Robertsona, Jakea Oettingera či Mira Heiskanena. Ne, místo prvotřídního hokejového kumštu o slovo patrně hlásí se nacistická tradice. Klip, který nasbíral miliony shlédnutí, zachycuje čtyři návštěvníky, jak slaví trefu domácích za pomoci zdvižené pravice. American Airlines Center zahájila vyšetřování.
K události došlo již v prosinci, během mače s torontskými Maple Leafs. "Důkazní materiál" se objevil na sítích s odstupem, až v tomto týdnu.
A s následujícím popisem - autorka nahrávky uvedla, že zachycená čtveřice takhle oslavovala každou z domácích tref (partie skončila výhrou Dallasu 5:1). Použitý manévr je prakticky nezaměnitelný a neodmyslitelně spjatý se zhoubnou ideologií a Adolfem Hitlerem.
O tom, zda šlo o nacistický pozdrav, píšou zámořská média opatrně, lehce vyhýbavě. Mluví o zdánlivé či domnělé podobě, o něčem, co tak vypadá.
Vyjádření haly je každopádně nekompromisní: "Máme nulovou toleranci k jakýmkoliv projevům nenávisti či diskriminace. Naším cílem je vytvářet pro návštěvníky prostředí, kde nedochází k rušivému jednání, ať už jde o vulgární jazyk, urážky či obscénní gesta."
#USA - Dallas Stars fans sparked controversy after a video appeared to show them making a nazi salute during a game.
— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 2, 2026
According to the woman who filmed it, the gesture was repeated after every goal. She reported the situation to arena staff, but no immediate action was taken.… pic.twitter.com/amMxzh73aH
Dále ve vyjádření stojí: "Jednoznačně odsuzujeme činy, které se zdají být ve videu zachyceny, spustili jsme interní vyšetřování."
Připojena je výstraha, že jakékoliv provinění proti řádu American Airlines Center může skončit vyvedením z arény bez nároku na vrácení vstupného a v případě, že jde o porušení platných právních předpisů, je ve hře trestní stíhání.
V podobném duchu se vyjádřili Stars. "Jsme v plném souladu se těmito slovy. Navíc jsme se aktivně zapojili do objasňování toho, k čemu na stadionu skutečně došlo," zaznělo z klubu.
Oněm divákům se zdviženými pravičkami hrozí i postih od NHL, v krajním případě si vykoledují doživotní BAN z akcí zastřešených slavnou zámořskou profiligou.
Smutný je fakt, že patrně nešlo o někoho, kdo se ocitl na hokejové partii omylem, ale o lidi, kteří se považují za fanoušky Hvězd, dres Alexe Radulova u vchodu nevyfasujete. V Dallasu zanechal výraznou stopu, každopádně od roku 2022 je jeho éra minulostí.
Ne tak projevy nenávisti.