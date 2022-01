Halák na prodej? Vancouver přijímá nabídky, Slovákovi prý nechce platit bonusy

Thacher Demko čape jako ďas, jeho jméno padá při debatách o Vezina Trophy častěji než internet v zapadlé vísce. Americký fantom zkrátka táhne Canucks a jejich generální manažer Jim Rutherford dumá nad tím, zda není zbytečným luxusem mít na střídačce Jaroslava Haláka. Šestatřicetiletého veterána, co suverénně míří za štědrými výkonnostními bonusy. A právě ty jsou podle zámořského listu Toronto Star důvodem, proč by se bratislavský rodák mohl stěhovat.

Že by ve Vancouveru měli tak hluboko do kapsy?

O to údajně v Britské Kolumbii úplně nejde, zakopaný pes a s ním důvod, proč je Rutherford podle novináře Chrise Johnstona otevřený Halákově potenciální výměně, je v platovém stropu.

Dosažené bonusy bývalé opory Montrealu či St. Louis by se totiž počítaly do stropu pro příští sezonu. A zkušenému funkcionáři není po chuti představa, že bude mít při přebudovávání kádru Kosatek zbytečně svázané ruce.

Či lépe řečeno, trojnásobný šampion Stanley Cupu by rád měl co největší manévrovací prostor. 1,5 milionu dolarů, co by ubraly Halákovy prémie, do takového scénáře jednoduše nezapadá.

Jak naléhavá je situace? Z pohledu čísel jde o poměrně akutní záležitost. Halák je pouhé dva zápasy od mety deseti odehraných mačů. Za její pokoření má přislíbeno 1,25 milionu dolarů. Pěkný balík!

Zbylých 250 000 dolarů je pak podmíněno tím, že zakončí základní část s úspěšností zákroků nad 90,5 procenta. K tomu dvojnásobný držitel Jenningsovy trofeje směřuje sebejistě, momentálně má rovnou desetinu k dobru.

A to je také důvod, proč by mohl být lákavou akvizicí pro mančafty, které na golmánském postu tlačí bota.

Halák ani s přibývajícím věkem výkonnostně nestrádá, ba naopak. Rutherford jej nejspíš nebude pouštět s lehkým srdcem, protože pro Demka je náhradníkem k pohledání. V NHL moc lepších dvojek nenajdete.

Po Halákově odchodu by Demkovi kryl záda nejspíš Spencer Martin, což by mohlo být riskantní. Ale Rutherfordovou optikou pro budoucnost kanadského klubu má možná větší význam 1,5 milionu pod platovým stropem pro sezonu 2022/23.

Slovákův trejd by byl kurážným krokem, hodným muže s přezdívkou "Trader Jim". Dojde k němu?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

