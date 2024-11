Hall na hraně: Po nečekaném vyškrtnutí z týmu může přijít výměna

Taylor Hall se ocitl v nemilosti trenérů Chicago Blackhawks. Po překvapujícím vyškrtnutí ze sestavy se začínají objevovat spekulace, kam by mohla zamířit jeho další hokejová kapitola. Bude to návrat do Edmontonu, nebo posila pro hladové Buffalo či Detroit?

Taylor Hall byl překvapivě vyřazen ze sestavy pro sobotní zápas proti Vancouveru, který Blackhawks prohráli 1:4. Hall, jenž má na kontě dva góly a čtyři asistence v 17 utkáních sezony, vyjádřil svou frustraci z rozhodnutí trenéra. "Byl jsem překvapený. Nečekal jsem to, protože jsem necítil, že by moje výkony směřovaly k něčemu takovému.“

Hall, který se do Chicaga dostal loni z Bostonu, má za sebou složitý rok. Minulou sezonu ukončil předčasně kvůli operaci kolene a nyní se zdá, že nenaplňuje očekávání, která do něj tým vkládal. Chicago, které se od začátku ročníku pohybuje u dna tabulky, může mít pro Halla jiné plány. Pokud jeho výkony zůstanou pod očekáváním, nabízí se možnost výměny, což navrhuje třeba The Hockey News nebo fanouškovský portál BlackhawkUp.

Jednou z možností je Buffalo Sabres, tým, který se potýká se zraněními a dlouhodobou frustrací fanoušků z dlouhé absence v play-off. Hall by mohl přinést potřebné zkušenosti a podpořit tým, který má talentovanou základnu, ale chybí mu stabilita v podpůrných formacích.

Další variantou jsou Detroit Red Wings, kteří mají podobně jako Buffalo silnou zásobu mladých talentů, ale nedostatek efektivity v zakončení. Red Wings by mohli v Hallovi najít hráče, který by je posunul směrem k play-off, přestože letos zatím nedokázal bodově zazářit.

Nejzajímavější možností je však návrat do Edmontonu, kde Hall zahájil svou kariéru. Oilers, zoufale toužící po Stanley Cupu, by mohli Halla přivést jako zkušeného hráče, který má po promaroděné sezoně velký hlad. Pro Chicago by to navíc mohla být šance získat solidní protihodnotu.

Ať už se Hallova budoucnost bude ubírat jakýmkoli směrem, je zřejmé, že jeho dny v Chicagu by mohly být sečteny.

Share on Google+