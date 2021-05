Hall řádí a velebí Boston: Snil jsem o dresu Bruins, hokejem se tady báječně bavím

Sledovat Davida Krejčího s Taylorem Hallem? To je podívaná, co se jen tak neomrzí. Oku lahodící akce jsou plné kliček, chytrých přihrávek a suverénního zakončení. A jaké to je být v kůži kanadské hvězdy s číslem 71 na zádech? "Mám za sebou v Bostonu 16 zápasů a hokej mi tu přináší ohromnou radost, možná největší v kariéře," pověděl po čerstvé výhře 3:2 po prodloužení nad newyorskými Ostrovany. Stvrzení třetího místa ve Východní divizi řídil dvěma brankami. Nejspíš uhodnete, kdo mu nahrával.

Osa Krejčí, Hall, to už je u Medvědů osvědčené spojení.

Český veterán se podílel na 12 ze 14 Hallových bodů, asistoval u sedmi z osmi tref.

Tenhle tandem zkrátka klape na výbornou, byť by se samozřejmě neměl přehlížet třetí do party Craig Smith. Rychlík na křídle výborně doplňuje oba kreativní machry, kteří se vzájemně polili živou vodou. Oba potřebovali probudit, povedlo se.

"Příchod Halla rozhodně zvedl Krejčímu náladu," všímá si bývalý bostonský bek Bob Beers.

"David se směrem dopředu restartoval," přitakává bostonský kouč Bruce Cassidy pro NHL.com. O Hallovi to ani netřeba dodávat, vždyť v Buffalu se trápil, působil odevzdaně. Šavle od něj čekaly mnohem víc, ale i Halla semlely porážky.

Teď se raduje z výher a hlásí: "Hokejem se báječně bavím," A to na adrese, o níž kdysi snil. "Na draftu v roce 2010 sháněli Bruins levé křídlo, načež došli až ke Stanley Cupu. Tehdy by bývalo skvělé za ně hrát," přibližuje pro The Globe své někdejší přání.

Vyplnilo se odstupem dekády a Medvědi stále patří k tomu lepšímu, co NHL může nabídnout. Devětadvacetiletý šikula si užívá, že hraje v talentem nabitém kádru a podotýká: "Máme tu pár kluků, co míří do Hokejové síně slávy."

Z takového prostředí se mu nebude chtít odejít. "Rád bych na pár let zůstal," říká přesvědčivě, byť podobně se vyjadřoval také během předchozích štací, kde ovšem z dlouhodobější spolupráce nakonec sešlo.

Na vítězství si v Bostonu rychle zvykl, od jeho příchodu vyhrála parta kolem kapitána Patrice Bergerona hned 12 ze 16 zápasů. Do play-off tak jdou Bruins v hodně solidní formě. Čeká je nečitelný Washington, Capitals v poslední době řeší samé trable.

"Přestup sem mi pochopitelně prospěl. Už v minulosti jsem si říkal, že by mi herní styl Medvědů mohl sedět. A zatím to platí, mám pocit, že jsem pro tým přínosem. Klíčové pro mě je, abych v takových výkonech pokračoval i v play-off," prohodil Hall pro NHL.com.

Kvůli bitvám o stříbrný pohár přišel, v kariéře si jich užil vskutku nemnoho. Konkrétně 14. Teď přibudou další.

