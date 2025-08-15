Hamonic posílí obranu Detroitu, podepsal roční smlouvu

15. srpna 18:20Jan Šlapáček
Detroit Red Wings získali do svých řad zkušeného obránce Travise Hamonica. Čtyřiatřicetiletý Kanaďan podepsal s klubem roční kontrakt v hodnotě jednoho milionu dolarů.
Hamonic přichází do Detroitu s bohatými zkušenostmi z NHL, kde působí už od sezony 2010/11. Během kariéry nastupoval za New York Islanders, Calgary Flames, Vancouver Canucks a naposledy hrál za Ottawu Senators. Na kontě má rovných 900 zápasů v základní části.
Rodák z Manitoby je známý svou spolehlivou defenzivní hrou, tvrdostí a schopností zablokovat střely soupeře. Kromě toho dokáže přispět i v ofenzivě, ačkoli jeho hlavní úkol bude především v obranné třetině.
V minulé sezoně odehrál Hamonic za Ottawu 59 utkání, v nichž zaznamenal jeden gól a šest asistencí.
Pro Detroit půjde o zkušenou posilu, která by měla pomoci stabilizovat obranné řady a být oporou mladším bekům. Hamonic má pověst hráče, který dokáže odvést poctivou práci a přinést do kabiny klid i potřebnou dávku vůdcovství.
Red Wings se snaží posílit kádr pro nadcházející sezonu, ve které budou chtít ukončit čekání na play-off. Příchod Hamonica je dalším krokem směrem k vyváženější sestavě.
