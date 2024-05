Hanifin vystřelil sedmý zápas! Šilovs dotáhl Canucks do dalšího kola

Sobotní noc nejdříve přinesla naprosto vyrovnaný duel mezi Predators a Canucks, kde o postupu kanadského týmu rozhodl v 58. minutě jediným gólem utkání Pius Suter. Dlouho bez gólů se hrálo i ve Vegas, které to nakonec zvládlo a vynutilo si sedmý zápas proti Dallasu.

NASHVILLE PREDATORS - VANCOUVER CANUCKS

0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:4

Šilovs dotáhl Canucks do dalšího kola

Nikoho asi nepřekvapí, že tahle vyrovnaná série skončila v šestém utkání po vítězství Vancouveru 1:0. Hrdinou Canucks se stal Pius Suter, jenž rozhodl v 59. minutě.

Za zmínku rozhodně stojí příběh lotyšského brankáře Arturse Šilovse, který z pozice třetího brankáře vychytal v důležitém utkání čisté konto a byl první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

59. P. Suter (Boeser, Pettersson).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 58:54

Arturs Šilovs (VAN) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:20



Tři hvězdy utkání

1. Arturs Šilovs (VAN) – 27 zákroků

2. Pius Suter (VAN) – 1+0

3. Brock Boeser (VAN) 0+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DALLAS STARS

2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Golden Knights zabralo a vynutilo si sedmý zápas

Vegas se po skvělém vstupu do série dostalo do stavu, že musí bezpodmínečně vyhrát a v domácím prostředí to dokázalo. Základem byla bezchybná obrana a výborně chytající Adin Hill, kterému se povedlo udržet čisté konto.

Vítěznou branku si na své konto v 50. minutě připsal Noah Hanifin, který se prosadil parádní střelou z pravého kruhu. Střelou do prázdné branky pak výhru Golden Knights pojistil kapitán Mark Stone.

Celou sérii rozhodne sedmý zápas!

Branky a nahrávky

50. Hanifin, 60. Stone (W. Karlsson, Pietrangelo).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jaké Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 58:44



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:52



Tři hvězdy utkání

1. Noah Hanifin (VGK) - 1+0

2. Adin Hill (VGK) - 23 zákroků

3. Mark Stone (VGK) - 1+0

