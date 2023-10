Hartman vyřídil Oilers pěti body aneb když je hattrick málo

Na takovou noc se prostě nezapomíná. Kromě toho, že do akce šly všechny týmy NHL, enormní pozornost na sebe strhl Ryan Hartman, který měl lví podíl na demolici trápícího se Edmontonu, jehož krize je v současné chvíli enormní. Sám hráč si kromě ocenění první hvězdy utkání odnáší i nespočet čepic, které při jeho třetí trefě přistály na led.

Měl to být jeden z odrazových můstků pro Olejáře, kteří chtěli v utkání na ledě Wild konečně prolomit černou sérii nezdarů. Místo toho však přišel další výprask, pod který se výrazně podepsal Ryan Hartman, jenž se stal katem McDavidovy party. Prsty měl celkem v pěti ze sedmi vstřelených branek svého týmu.

„Cítil jsem se opravdu neskutečně dobře,” řekl Hartman. „Já, Mats Zuccarello a Kirill Kaprizov jsme se dokázali skvěle najít. Sledovali jsme posuny v naší souhře a přijde mi, že jsme se příliš často snažili dostat do příležitostí nebo jsme si je trochu chtěli i vynutit. Dnes to ale bylo jiné. Víte, myslím si, že jsme se tak trochu drželi a čekali na náš okamžik, až přijde a my v něm udeříme, než abychom se přehnaně snažili. Drželi jsme se toho a hráli jsme opravdu dobře. To byl dnes večer hlavní rozdíl oproti minulým duelům.”

„Bylo celkem frustrující jít do třetiny s vědomím, že jsme nevyužili své příležitosti, ale ve třetí části jsme se semkli a hráli opravdu dobře,” řekl Hartman.

Velké zklamání bylo naopak na straně Olejářů, kteří zaspali na začátku třetí periody.

„Jsem nepopsatelně zklamaný,” řekl Jack Campbell. „Dali jsme dost gólů na to, abychom vyhráli. Oni si vytvořili několik klíčových příležitostí a využili je. Rád bych pro kluky udělal víc a předvedl další klíčové zákroky pro zisk dvou bodů.”

„Nejvíc frustrující je, že jsme odpověděli. Když zvýšili na 5:3, dali jsme gól. Vypadalo to, že se konečně po našem kolapsu věci vyvíjejí podle našich představ, ale zase to dopadlo úplně jinak.”

Hartman si výkonem proti Oilers vyrovnal své kariérní maximum, které si vytvořil 5. října 2017, kdy také nasbíral za zápas pět bodů. Naopak velké rozpaky panují v Edmontonu. Před sezonou se hodně mluvilo o tom, že by kanadský celek mohl konečně zaútočit na stříbrný grál, ale zatím to tak vůbec nevypadá. Je sice ještě začátek sezony, ale Edmonton má z šesti zápasů pouhé tři body. Dokázal vyzrát pouze na Nashville.

