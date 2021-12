Haškovo zranění? Noční můra! Vzalo nám šanci na Stanley Cup, dodnes mrzí Melnyka

Posílat hráče NHL na olympiádu? S tím na Eugena Melnyka nechoďte, je zarytým odpůrcem takového risku. Když se zámořská soutěž před pár dny rozhodla, že své hokejisty pod pět kruhů nepustí, nejspíš verdiktu s nadšením zatleskal. Majitel ottawských Senátorů si v sobě dodnes nese křivdu z roku 2006. Jeho klub tehdy šlapal na výbornou, jenže pak na olympijské hry do italského Turína odjel Dominik Hašek. A v 10. minutě prvního mače se zranil. Do konce sezony už nenastoupil.

Melnyk rozhodně nepodporoval účast hráčů z NHL v Pekingu.

A to především kvůli zmíněné, patnáct let staré zkušenosti. Hašek tehdy dominoval, řítil se za rekordní sedmou Vezinovou trofejí. Navzdory tomu, že mu bylo jednačtyřicet, vládl gólmanským statistikám a mezi třemi tyčemi jednoduše čaroval.

Do olympijské přestávky odčapal za Ottawu 43 partií a kryl v nich 92,5 procent střel soupeřů. Brankový průměr stlačil na 2,09. Válel jako v dobách, kdy byl na vrcholu. I přes pokročilý hokejový věk a konkurenci v podobě Tomáše Vokouna získal post české jedničky.

Jenže pod pěti kruhy neodchytal ani celou třetinu. Proti Německu si natrhl přitahovač stehenního svalu. Za Senátory pak už nenastoupil, byť v závěru základní části a během play-off už trénoval. Necítil se ve stoprocentní formě.

"Aby vaši hráči odletěli na olympiádu a tam se zranili? To opravdu nechcete zažít. Já jsem si tím už jednou prošel a můžu vám říct, že je to noční můra. Haškovo zranění nám sebralo šanci na zisk Stanley Cupu," míní Melnyk.

"Jednou mi to stačilo, nechtěl bych si nic takového protrpět znovu," dodal v rozhovoru pro Postmedia. Vlastník Sens je známý svou upřímností. Občas jsou jeho názory kontroverzní, těžko ale Melnyka podezírat z falše. Co na srdci, to na jazyku.

"Příležitostí vyhrát NHL máte za život jen pár. Tehdy jsme měli našlápnuto, abychom stříbrný pohár získali. Byl to náš rok. Ale pak se stalo, čeho jsme se obávali – Hašek se zranil na olympijských hrách. A bylo po všem," dodnes štve ottawského bosse.

Jeho, mírně řečeno, rezervovaný postoj k olympiádě je tak pochopitelný. Z Melnykových slov cítíte, že s Haškovým zraněním a tehdejším vyřazením ve druhém kole nikdy nesmířil. Ta vzpomínka je obzvlášť bolestivá za současné bídy Sens.

