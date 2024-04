Hattrick a první padesátka. MacKinnon pokořil milník

Nathan MacKinnon v duelu proti Minnesotě řádil. Proti Wild vstřelil hattrick a konečně dosáhl na metu 50 gólů během jednoho ročníku. Zároveň je pořád v boji o Hart Trophy, na dálku soupeří s Kučerovem a McDavidem.

Kanadský útočník letos táhne svůj tým vstříc play off ve velkém stylu. Již před několika týdny přepsal své dosavadní maximum v počtu posbíraných kanadských bodů za jeden ročník. V loňské sezoně pokořil poprvé v kariéře magickou stovku a dostal se až na číslo 111. Letos by se mohl přehoupnout přes hranici 140 bodů, a kromě toho také přesně pálí.

Díky hattricku proti Minnesotě se poprvé v kariéře přehoupl přes metu 50 vstřelených branek v rámci jedné sezóny. Vylepšil si tak loňské maximum, které činilo 42 přesných zásahů.

„Upřímně řečeno, nikdy v životě jsem si nemyslel, že bych mohl vstřelit 50 gólů. Nikdy jsem si opravdu nemyslel, že se mi to podaří. Je to samozřejmě dobrý pocit. Spousta úžasných výkonů od všech za celou sezonu, spousta gólů do prázdné, spousta tvrdé práce od celé naší sestavy. Upřímně si myslím, že je to týmový úspěch. Je to týmový sport. Samozřejmě je těžké se k takovému číslu dostat. Sami to nezvládnete,“ sdělil s pokorou novinářům.

MacKinnon je šestým hráčem v historii organizace, kterému se povedlo dosáhnout 50 branek v jednom ročníku. Z aktuální sestavy tohoto milníku dosáhl také Mikko Rantanen, který v loňském ročníku nasázel soupeřům 55 branek. V historii klubu se na číslo 50 dostal i český útočník Milan Hejduk v sezóně 2002/2003.

„Nejsem překvapen, že dal 50 branek, ale my jsme si už u něj v průběhu roku zvykli vidět některé opravdu speciální výkony. Stejně tak u některých dalších kluků na naší soupisce. Ale dnes Nate odehrál dominantní zápas. Byl skvělý ve všech aspektech hry,“ popsal kouč Colorada Jared Bednar.

Díky třem gólům MacKinnon výrazně pomohl svému Coloradu k výhře a důležitým dvěma bodům, které Laviny drží v teoretické šanci na vítězství v Centrální divizi i celé Západní konferenci.

Několik sezón MacKinnon tvořil útočnou letku se dvěma útočníky ze severu Evropy Gabrielem Landeskogem a Mikkou Rantanenem. Teď však kanadský pracant září také díky spolupráci s Jonathanem Drouinem. S devětadvacetiletým útočníkem se MacKinnon velmi dobře zná z působení v Halifaxu, jehož dres oba hráči oblékali v juniorských letech.

„Po prvním gólu jsme se smáli, že to je jak v Halifaxu. S Natem se mi hraje skvěle, je to vynikající hráč. Když nastřílíte v jedné sezoně 50 gólů, hovoří to za všechno,“ popsal Drouin, který ve své kariéře oblékal dresy Tampy či Montrealu.

Colorado čekají před bitvou v play off poslední tři duely základní části. Na čelo konferenční i divizní tabulky ztrácí na Dallas 5 bodů.

