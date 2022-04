Hattrick a rekord na dosah. Matthews zničil i Tampu

Toronto v poslední době válí. Pět výher v řadě, naposledy na ledě silné Tampy Bay. Hlavní strůjce? Famózní Auston Matthews. Díky hattricku do sítě Blesků dorovnal historický počin Ricka Vaiveho a má dokořán otevřené dveře k tomu, aby získal velice cenný rekord.

54. Tolik branek má na kontě po nočním zápase Auston Matthews a tolik branek činí i rekord tradiční organizace v počtu vstřelených branek za jednu sezonu. Matthews se o něj nyní dělí s legendárním Rickem Vaivem.

„Hodně to pro mě znamená. Už jen to, že jsem zmíněný ve stejné větě jako Rick,“ zářil střelec po zápase. „Borci jako on reprezentovali to, co znamená hrát za Toronto.“

Po slabším startu do sezony, za který mohla především operace zápěstí, se Matthews rozjel opravdu neskutečně. Zvlášť v posledních zápasech se zdá, že ani nemusíte kontrolovat zápis o utkání. Prostě víte, že dal gól.

Posuďte sami. V posledních třinácti zápasech sedmkrát asistoval, ale hlavně vstřelil sedmnáct (!) branek. Naprosto exkluzivní bilance, která jen potvrzuje, jak výjimečným střelcem je.

Kromě toho se díky nočnímu hattricku stal pátým hráčem v historii Maple Leafs, jenž v jedné sezoně zapsal alespoň čtyři zápasy s třemi a více vstřelenými brankami.

„Máme obrovské štěstí, že ho máme,“ dodal gólman Maple Leafs Jack Campbell. „To, čeho dosáhl, je v současné době až bláznivé. Jsem sice starší, ale vzhlížím k němu.“

Otázkou je, co všechno může americký střelec dokázat. Momentálně má sezonu rozjetou na 65 branek. Dá se tak odvodit, že pokud by hrál od začátku sezony bez jakýchkoliv zdravotních omezení, na sedmdesát branek by mohl dosáhnout.

„Nebyl bych překvapený, kdyby se mu to povedlo,“ odvětil Jon Cooper, trenér Tampy.

Kromě rekordu branek v jedné sezoně musí Matthews cílit i na celkové prvenství v počtu gólů. Už teď je na devátém místě, a to je mu pouze čtyřiadvacet let. Díky dnešnímu hattricku se posunul na 253 branek, první Sundin má 420. Pokud nesleví na tempu, švédskou legendu překoná vcukuletu.

