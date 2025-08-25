NHL.cz na Facebooku

Hejduk skóroval za Colorado! Oslavy započaly, s Forsbergem i ex-tahounem Komety

25. srpna 16:00

Tomáš Zatloukal

Laviny vstupují už do 30. sezony pod Skalistými horami a v Denveru, nejvýše položeném místě, kde se hraje National Hockey League, si připravili široký program oslav tohoto jubilea. Pomyslně odstartovaly exhibičním zápasem mezi bývalými hráči Avs proti těm, co v minulosti hájili barvy denverské univerzity. Na akci dorazila velká jména a třeba velikáni klubové historie Peter Forsberg s Milanem Hejdukem se postarali o dokonalé retro.

Vzpomínáte na sezonu 02/03?

Tehdy poprvé Česko mělo vítěze Richardovy trofeje pro nejlepšího kanonýra ligy.

Radoval se díky 50 trefám Hejduk, rodák z Ústí nad Labem, kterému to náramně sedělo po boku Forsberga a Alexe Tanguaye. V samotném závěru základní část předčil Markuse Näslunda z Vancouveru.

Švédského vůdce Canucks rozesmutnil i krajan přezdívaný "Foppa", když ho obral také o Art Ross Trophy.

Tanguay dělal prostor, Forsberg tvořil, Hejduk pálil, to byl osvědčený recept Avs.

Fanouškům daly vzpomenout na tyhle zlaté časy obě evropské legendy za stavu 5:7.

Forsberg, prošedivělý a notně zarostlý, namazal Hejdukovi. A ten se nemýlil. Lidé v komentářích na sítích žasli, v jaké skvělé formě česká třiadvacítka vypadá. A kdekdo Hejduka už v nadsázce podepisoval. "Viděl jsem dost, berte ho!"

Hejduk má mezi příznivci denverské organizace náramné jméno. V NHL hrál jen za Avalanche, jeden čas byl i kapitánem.

Když se ovšem řekne kapitán a Colorado, všechny napadne někdo jiný - Joe Sakic. Ten, kluk z plakátu této exhibice, byl jen na střídačce, do akce ho nepustilo zranění kyčle.

Zahráli si ale třeba Darren Helm, Andrew Cogliano, Dan Hinote či čerstvý "důchodce" Peter Mueller, netradičně jen s jednou osmičkou na zádech. Mueller byl letos na jaře u toho, když Brno vyhrálo extraligu.

Mač, o kterém v zámoří referují jako o úchvatné show, nakonec vyhráli někdejší vysokoškoláci - po nekonečných samostatných nájezdech slavili triumf 8:7.

Rozhodl Dylan Gambrell, osmadvacetiletý Američan, co je aktuálně bez smlouvy. V ročníku 24/25 ovšem působil na farmě Modrokabátníků z Columbusu, má za sebou 233 startů mezi elitou. Koho překonal?

Maxe Lacroixe, vnuka muže, který byl klíčovou personou v počátcích Avalanche. To Pierre Lacroix pracoval jako jejich první generální manažer, jemu se povedlo získat Patricka Roye... a hned napoprvé dobýt Stanley Cup.

Lacroix později získal také Roba Blakea či Raye Bourqua, důležité figury na cestě za druhým pohárem. Ve funkci byl do roku 2006, později se vzdal i role klubového prezidenta.

Odešel v roce 2020. Jeho odkaz ale žije dál.

