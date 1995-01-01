Hele, nechceš odejít? Vancouver vlastního hráče přesvědčuje, aby šel pryč

26. února 12:00David Zlomek
Vancouver zažívá katastrofální sezonu a jakožto nejhorší tým celé NHL logicky zahajuje masivní výprodej před blížící se uzávěrkou přestupů 6. března. Jednou z prvních obětí chystané čistky by se mohl stát šestatřicetiletý obránce Tyler Myers.
Zkušený veterán už do středečního utkání proti Winnipegu nezasáhl, přičemž klub jeho absenci oficiálně odůvodnil „z důvodů řízení kádru“. Myers sice ještě absolvoval předzápasové rozbruslení, během kterého ho televizní kamery zachytily při emotivní komunikaci s jeho dětmi sedícími v první řadě, ale do samotného duelu už v dresu Canucks nenaskočil.
Zámořští novináři mají o aktuální situaci jasno. Podle uznávaného insidera Darrena Dregera ze stanice TSN už vedení Canucks předložilo Myersovi a jeho agentovi J. P. Barrymu konkrétní možnost výměny. Zda na ni zkušený hráč kývne, o tom se momentálně usilovně jedná. Případný přesun totiž komplikuje jeho současná smlouva.
Jak doplňuje další novinář Chris Johnston, urostlý obránce má ve svém kontraktu klauzuli o úplném zákazu výměny. Tu by musel nejprve sám dobrovolně zrušit, aby vůbec mohl být vytrejdován. Tato absolutní ochrana se mimochodem v létě změní na částečnou, kdy Myers bude moci zablokovat přesun už jen do dvanácti vybraných klubů.
Rodák z amerického Houstonu, kterého si v roce 2008 vybralo Buffalo z dvanáctého místa prvního kola draftu, působí ve Vancouveru už sedmou sezónou. Přišel sem v roce 2019 jako volný hráč a předloni podepsal tříleté prodloužení smlouvy na celkových devět milionů dolarů s průměrným ročním platem tři miliony. Kontrakt mu vyprší až po sezoně 2026/27. V probíhajícím ročníku zasáhl do sedmapadesáti zápasů, ve kterých strávil na ledě v průměru přes dvacet minut a připsal si osm bodů za jeden gól a sedm asistencí.
