Hemský popsal Faksu, mistra TELH i reprezentaci: A co smlouva pro Gudase?

24. července 19:16Dominik Dubovči
Naskočil v NHL do téměř 1000 zápasů, zahrál si finále Stanley Cupu, má zlato z MS i bronz z olympiády. Aleš Hemský si teď už užívá hokejového důchodu.
V červnu jste v Americe zavítal na fotbal, že?
Jel jsem se podívat do Atlanty na Čechy, byl to super zážitek. Škoda výsledku, ale českou fotbalovou repre jsem do té doby nikdy neviděl hrát, takže pro mě to byl zážitek velký.
Na začátku července jste se v Česku ukázal na golfovém turnaji…
Sportuju tak, jak mi tělo dovolí. Mám umělou kyčel, teď jsem byl jsem na operaci kolene. Doufám, že se dám dohromady, chci hrát hlavně tenis a golf. Do Česka většinou létáme na Vánoce a na Nový rok, potom taky v létě, protože v Dallasu je velké vedro. Většinou na měsíc a půl. Mám dvě malé děti, které dávám v Pardubicích na kemp. Je to fajn.
Dynamo se na jaře po letech snahy dočkalo poháru, co na to říkáte?
Konečně jim to vyšlo na jedničku. Finále tam byly poslední roky, dlouho byli favoritem. Jsem rád, že se jim to povedlo – před pěti lety byl pardubický hokej hodně nízko, nebylo to růžové. Od té doby se to dost zvedlo. Je to tak, jak by to mělo být. Věřím, že se povede i nová hala.
Díval jste se i na hokejové mistrovství světa?
Sledoval jsem to částečně. Je to čtrnáctidenní turnaj, vždy rozhoduje klíčové čtvrtfinále. Teď si kluci budou muset zvyknout na nové trenéry, ale já v tom nevidím problém.
Obnovuje se Světový pohár – vy jste si zahrál na tom posledním v roce 2016, jaké to bylo?
Je super si to zahrát. Naposledy se předtím konal v roce 2004, takže jsem byl moc rád, že jsem to mohl zažít, máte tam ty nejlepší hráče na světě. Na olympiádách a turnajích tohoto typu se vždy ukáže, jak na tom jsme.
Pomůže českému týmu v únoru 2028 domácí prostředí v Praze?
Asi jo, máme neskutečné fanoušky, lidi vždycky přijdou ve velkém počtu a vytvoří atmosféru, která žene hráče dopředu.
V Dallasu se snažíte naopak pomáhat Čechům vy. Bydlel u vás v začátcích i Radek Faksa…
Radek hraje to, co umí skvěle. Když mu trenér roli svěří, může se spolehnout, že Faksič odvede dobrou práci. Je to poctivý kluk, hraje skvělé buly i třetí lajnu proti nejlepším útokům. Ale trenéři mu tu roli musí dát.
Co říkáte na floridskou smlouvu pro Radka Gudase?
Dali mu kontrakt na šest let, rozložili to, aby ušetřili prostor pod platovým stropem. Určitě je to pro něj super zpráva, vrací se do působiště, kde už hrál. Navíc Florida bude mít velkou šanci na Stanley Cup. Staví tvrdý tým. Ale takhle dvakrát vyhráli Stanley Cup… Dělají to docela dobře, nebojí se toho (usmívá se)
V NHL podepsal zajímavý kontrakt i Daniel Vladař, na draftu pak týmy braly hned šest českých gólmanů. Mluví se o tom i v zámoří?
Brankáři nám v NHL dělají skvělou reklamu, máme jich tam spoustu a hlavně jsou to jedničky svých týmů. Když se takhle brankářům daří, týmy na to koukají a na české mladé gólmany se zaměřují více.
Tak věříte, že by v pozitivním trendu mohly pokračovat i mládežnické reprezentace?
Ano, vidím to určitě optimisticky, sbíráme medaile, máme hodně dobrých mladých hráčů. Pak máme nějaký problém se dostat dál, ale to už je na těch klucích, jestli to dokážou v hlavě, jestli jsou odolní.