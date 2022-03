Když o něm byla nedávno řeč na TV Nova, odhadl Slavomír Lener jeho cenu na nějakých osm miliónů ročně. Že je kontrakt v této výši osmiletý, budiž obrovským bonusem. Už jen s ohledem na nejistý stav hokejistových kolen. Hertl se obří smlouvou posune mezi nejlépe vydělávající Čechy NHL všech dob.

Říká se „neděkuj, od toho jsou peníze“. Pozici hráče v týmu nebo celé soutěži můžete soudit z mnoha pohledů, smlouva je jedním z těch nejpodstatnějších. Když je za vás někdo ochoten hodně zaplatit, je to ten nejupřímnější projev úcty a důvěry.

Hertl hraje NHL devátou sezónu. Dosud vydělal 31,27 mil. dolarů, dalších 65,1 mil. je tímto na cestě. Pro představu, Jaromír Jágr vydělal v NHL 139 mil., Patrik Eliáš 72,9 mil., Roman Hamrlík 58,9 mil., Dominik Hašek 56 mil. Z nynějších Čechů v lize je na stejné platové úrovni jen Jakub Voráček (8,25 mil. ročně, zatím 72,5 mil. celkem). David Pastrňák hraje za 6,66 mil. ročně.

Hertl se po finanční stránce zařadil mezi absolutní českou špičku.

Umíme hrát dobrý hokej

Kontrakt někdejšího slávistického odchovance zní tedy na osm let a 65,1 mil. dolarů. To je 8,137 mil. ročně. K tomu no-move a no-trade klauzule, která dává hráči kontrolu nad jeho osudem. Pouze posledních pět let kontraktu je no-trade částečná, tzn. Hertl může omezeně určit adresu nového působiště. Po skončení smlouvy mu bude 36 let.

Český hokejista končí čtyřletý pakt na 22,5 mil. dolarů, kterou podepsal v červenci 2018. V létě by se stal nechráněným volným hráčem. Jelikož Sharks míří ke třetí sezóně bez play off, hodně se spekulovalo o jeho výměně. Čech ovšem doufá, že mužstvo jde správným směrem.

„Možná to posledních pár let nebylo snadné, nicméně věřím, že jsme letos dokázali, že umíme hrát dobrý hokej. Moje srdce patřilo vždycky Sharks,“ řekl rodilý Pražák, který prodloužením se San Jose vzal naději eventuálním zájemcům, že by před uzávěrkou přestupů měnil působiště.

Hertl je sedmnáctkou draftu 2012. Dvakrát už skončil druhý v týmové produktivitě (2018-19 za Brentem Burnsem, 2020-21 za Evanderem Kanem). Stejně si vede letos (48 bodů), kdy je lepší jen Timo Meier (58). Dostává hodně času na ledě (19:48), úspěšnost na buly má 54,2%.

Jak ukazuje percentilový přehled fearthefin.com, také pokročilé statistiky potvrzují, že se vypracoval mezi ligovou elitu. Třeba v útoku pět na pět (92) je v NHL lepších jen 8% hráčů.

Hertl upřednostnil jistotu před rizikem volného trhu, kde by možná dostal víc, ale ne na tak dlouhou dobu. Stav jeho kolen dávno není stoprocentní, operovaná už měl obě. Asi ani největší optimista nečeká, že odehraje nadcházejících osm let bez zdravotního zádrhelu.

Ani fakt, že prodloužil v San Jose, mu nemusí nutně brát šanci na Stanley Cup. Klub, jemuž šestka hráčů - Karlsson, Burns, Vlasic, Couture, Meier a Hertl – odřezává z platového stropu 48,6 mil., tedy skoro 60%, bude nevyhnutelně čelit nutnosti výměn. Třeba Meierovi končí za rok smlouva a jeho cena je už teď odhadována na 10 mil. ročně (nyní 6 mil.).

San Jose je v pozici, kdy nemá moc prostoru posílit mužstvo pro příští sezónu. Hertla vnímalo jako příliš důležitou součást své budoucnosti na to, aby se ho ve 28 letech zbavilo. Do uzávěrky přestupů odehrají Žraloci ještě tři zápasy.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+