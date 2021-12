Hertl nasázel první český hattrick. Čepice byly rázem o čtvrtinu levnejší!

Kdekdo přechází sportovní výsledky s formulkou, že chleba stejně levnější nebude. Svatá pravda, nicméně v San Jose přece jen po čerstvé show Tomáše Hertla jedna komodita zlevnila. Oficiální klubový obchod totiž do středeční půlnoci nabídl fanouškům pětadvacetiprocentní slevu na pokrývky hlavy. Velmi příhodný manévr, vždyť právě kšiltovky – zcela podle zámořských tradic – napadaly na led SAP Center po třígólovém představení českého forvarda.

Hertl je pod drobnohledem fanoušků.

Těch z vlasti kvůli tomu, že se od bývalé hvězdičky pražské Slavie očekávají báječné výkony pod pěti kruhy. Na olympiádě by mu mohla připadnout role prvního, případně druhého centra.

A těch Žraloků s ohledem na fakt, že Hertlovi končí smlouva a je reálné, že v dohledné době svůj osudový americký klub opustí. Coby "žoldáka" pro vyřazovací boje by jej bral snad každý generální manažer.

Ostatně, když známý novinář Kevin Kurz hodnotil hráče Sharks za první čtvrtinu základní části, začal legitimní úvahou. "Je otázkou, jak je teď Tomáš v hlavě nastavený. Zda už náhodou není jednou nohou pryč."

Jenže Hertl zase jednou ukázal, že za San Jose dýchá. A před novináři po triumfu 5:3 nad calgarskými Flames (dvakrát překonal Dana Vladaře, potřetí napálil puk do prázdné kece) mluvil hlavně o svém současném mančaftu.

Žádné já, ale my. Zkrátka vzorný týmový plejer. "Jsem především rád, že jsme dneska vyhráli. Jsme v tabulce na poměrně dobré pozici, ale potřebujeme každý bod, abychom se v závodě o play-off udrželi."

Raz, dva, tři! Mrkněte, jak Hertl vyhrál pro Žraloky zápas:

V osmadvaceti se věčný smíšek radoval ze čtvrtého hattricku v kariéře, mezi krajany mu v aktuálně patří primát (podobně jako Vladařovi s premiérovým čistým kontem).

Hokejová veřejnost si v posledních letech zvykla, že gólové hody pořádá David Pastrňák, teď se připomněl Hertl. A polepšil si na 17 bodů z 26 partií. S tuctem přesných zásahů vládne českým střelcům.

Jeho góly by se v Pekingu moc hodily. Mimochodem, Kurz dal Hertlovi za první čtvrtku sezony 3-. Vadilo mu, že střídá dominantní výkony s matnými. "Bývá takřka neviditelný," podotkl o populární osmačtyřicítce.

Za poslední dva duely ovšem má všestranný dříč na kontě čtyři trefy, třeba se blýská na stabilnější časy! Byla by to senzační záležitost pro San Jose i naší repre, co říkáte?

