Hertl o možné výměně: Mám to ve svých rukách. GM se mu omlouval

Roztočil se kolem něho vír spekulací, zvěstí. Zámořští reportéři před pár dny rozčísli vody informací, že by reprezentační centr Tomáš Hertl mohl v NHL opět změnit centrálu. Prý se objevil na radaru Caroliny. Reakce hráče? „Nebojím se toho, že bych měl někam jít,“ namítl útočník smluvně vázaný v Las Vegas ve čtvrtek na galavečeru Zlatá hokejka 2025.

Jaký je váš pohled na to, co nedávno oběhlo zámořská média?

Upřímně jsem to nevnímal, spíš moje okolí. Já jsem věděl, jak to je. Do 1. července mě nemůžou vyměnit vůbec, dál mám tři týmy, které si kdyžtak vyberu. Pak mi volal generální manažer Kelly McCrimmon, že se omlouvá, že tohle vůbec vyplavalo, že se nic takového neřeší. Byl jsem v klidu, mám to ve svých rukách. Když to nějaký novinář napíše, tak je to rychlé, všichni to převezmou. Vím, že se mnou počítají na příští rok. Člověk ale nikdy nemůže nic vědět stoprocentně, tak to prostě funguje.

Vážíte si toho, že se vám GM Golden Knights ozval?

Jo, je to příjemné. Všichni mi psali, že jdu do Caroliny a já nevěděl proč, když jsme spolu po sezoně mluvili a něco si řekli. Vegas je jedním z agresivních týmů, nikdo nemá nic stoprocentně jisté – ať je to Jack Eichel nebo kdokoliv. Chtějí vyhrávat, mít kvalitní tým, dělají velké kroky. Uvidíme, co se stane za týden na trhu s volnými hráči.

Jste spokojený s tím, jak proběhl váš první ročník ve městě hříchů?

Byl bych víc, kdybychom hráli déle play off. Ale po startu, kdy se člověk sehrával s klukama, týmem a zvykal si na všechno nové, to kolem prosince začalo klapat. Našel jsem si svoji lajnu, tým hrál výborně. Začalo mi to tam padat, dařilo se nám. Navíc jsme měli jednu z nejlepších přesilovek v lize. Všechno šlo krásně, než jsem se deset zápasů před play off zranil. Byl to nešťastný moment, bál jsem se, jestli vůbec nastoupím do play off. První kolo bylo dobré, pak druhé proti Edmontonu… Nedal jsem žádný gól, i když jsem měl slušné zápasy. Ale očekávalo se to ode mě, v tom to bylo zklamání.

Hrál jste v play off pod utlumujícími prášky?

Tak nějak napůl. Patří to k tomu, člověk na to nemyslí. Samozřejmě bych byl radši, kdybych se nezranil. Dal jsem ve dvou týdnech dva hattricky, střílel góly, mohl si sáhnout na nové maximum. Bylo by lepší, kdyby se to nestalo.

Když jste zmínil nastavení v organizaci Vegas – cítíte tlak na úspěch? Za osm let v lize Golden Knights dvakrát profrčeli až do finále, v roce 2023 dosáhli na Stanley Cup...

První rok měli štěstí, že se jim to tak povedlo. Ale organizace je tak nastavená, funguje výborně. Generální manažer si za tím jde každý rok, využívá skulinek v platovém stropě. Jako třeba Tampa. Nespoléhají, že draftují hráče, co bude dobrý za dva tři roky. Byl jsem kvůli tomu hrozně rád, že jsem tam mohl jít. Kariéra se přece jen krátí a člověk chce být v týmu, kde může něco vyhrát.

Už jste se dal po zdravotní stránce do kupy? Zranění vás nepustilo ani na MS do Dánska a Švédska.

Jo, je to v pohodě. Nijak mě to neomezuje. Teď mám celé léto, abych rameno zpevnil, ale neměl by být žádný problém. Měl bych být stoprocentní, netrápí mě to. Jde jen o to, abych ho posílil kolem, ale podle doktorů – a toho, jak se cítím – bych měl být v pohodě.

Příprava na nadcházející sezonu je v plném proudu?

Nějaké velké volno si nedávám. Jsem rád, když něco dělám. Děti mě udrží v tempu, ale už jsem v přípravě – trénuju s Radimem Zohornou, Martinem Nečasem, jako poslední tři roky. Zatím v posilovně, na led se chystám až za chvíli. A taky dělám nějaké sporty kolem.

A odpočinout si někde u moře ještě plánujete?

Ani jsme nikam neletěli, spíš jsme doma. Když se hrálo v únoru 4 Nations, tak jsme byli na dovolené. Teď toho máme hodně, další čtyři týdny pořád nějaké svatby. Možná si dáme prodloužený víkend, ale teď spíš takovou rodinnou pohodu doma v Praze.

