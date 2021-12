Hertl o olympiádě, formě San Jose i nové smlouvě: V kabině se nebojím mluvit, v NHL jsem si vybudoval pozici

Poslední roky patří k elitním českým hráčům v National Hockey League, v San Jose si za své dosavadní působení vybudoval velmi silnou pozici. Útočník Tomáš Hertl i letos výrazně pomáhá ofenzivě Sharks, momentálně je druhým nejlepším střelcem týmu s osmi góly. Uvidíme jej i v českém dresu pod pěti kruhy?

Tomáši, jak se vám hodnotí zápas proti New Jersey?

Neměli jsme dobrý vstup, měli pár šancí, ale gólman nás podržel. Ve druhé třetině jsme zabrali, vytvořili jsme si hodně šancí a dali jsme nějaké góly. Samozřejmě ke konci tam padly rychle dva blbé góly, ale udrželi jsme si to a dali jsme do prázdné. Důležitá výhra.

Vy jste měl několik šancí, byl gól blízko?

Těch šancí bylo dost. V téhle sezoně se cítím dobře, třeba to nevypadá v statistikách tak, jak si myslím, že by mělo. Těch šancí mám dost a hodně jich i připravuji. Někdy člověk hraje dobře a nepadá mu to, někdy se mu zase tolik nedaří a stejně mu všechno jde. Já jsem teď hlavně rád za výhru.

Z týmového hlediska se San Jose docela chytlo…

Je to důležité, teď máme pětizápasový trip, a pak jsme až do konce prosince doma. Ze začátku sezony jsme strávili dost času venku, Víme, že to je důležitý trip, abychom posbírali co nejvíce bodů, protože tabulka je nabitá. Teď jsme se konečně dostali zpátky do play-off příček, ale musíme se udržet, protože každý bod je důležitý.

Vy už jste to sám naznačil, ale může být tento trip možná až rozhodující pro úvodní část sezony?

My už jsme si to říkali, že tento trip je důležitý, abychom se nějak připravili, když pak budeme mít devět domácích zápasů. Chceme se dostat do co nejlepší pozice, abychom mohli hrát co nejvíce uvolněně. Kolikrát hraje člověk uvolněněji, když je nahoře v tabulce, než když musí vyhrát, to je kolikrát těžší. Zatím jsou čtyři body proti Chicagu a New Jersey důležité, a ještě máme tři těžké zápasy.

Před startem NHL jste se nechal slyšet, že pro Sharks bude klíčový vstup do sezony. Jak to zatím zhodnotit?

Vstup jsme měli výborný, pak to bylo takové nahoru, dolů. Teď jsme zase vyhráli pár zápasů v řadě a myslím si, že ten start je oproti minulým rokům dobrý. Jsme teď na pozicích pro play-off, což jsme minulý rok touhle dobou nebyli. Jak jsem říkal, musíme to ale udržet, protože je to nabité a každý bod je důležitý.

Do této sezony vstoupí i olympiáda, je to téma v kabině?

Určitě se bavíme. Je to samozřejmě těžké, člověk neví, jestli to bude. Prvně se říkalo, že určitě, teď se to ale trošku mění, jak jsou různé případy. Člověk neví, co od toho má čekat, protože se rozhodne, myslím, až 10. ledna, což je ještě dlouhá doba. Doufám ale, že to dopadne a že se uvidím s kluky, se kterými jsem dříve hrál, třeba se Zachyčem (Pavlem Zachou, pozn. redakce). Nebudeme to ale vědět až těsně do olympiády. Hrozně rád bych jel, protože jsem ještě nebyl, o Soči jsem vlastně přišel kvůli zranění. Tohle už není úplně v mých rukou.

Byl by to tedy určitým způsobem splněný sen?

Jo, já myslím, že určitě. Každý chce hrát pod pěti kruhy, a ta konkurence je ohromná. Dostat se někam a porazit ty velké týmy je vždycky výzva a člověk má zase možnost vidět se s kluky, zahrát si s nimi. Být pospolu a snažit se udělat co nejlepší výsledek. Byla by to výzva a hrozně rád bych jel.

Na poslední velké reprezentační akci jste byl v roce 2015, takže i z tohoto ohledu by to bylo skvělé, souhlasíte?

Samozřejmě, rád bych jel. Kolikrát je to složité, protože jsem si prošel nějakými zraněními. Neměl jsem takové štěstí jako ostatní, neměl jsem tu kariéru tak jednoduchou, abych ji prošel bez zranění. Každý to má jinak, každý se musí prokousat.

Po utkání s Devils jsme vás zahlédli, jak si ledujete nohu…

Člověk si zvykne být s ledem furt (úsměv). Občas si říkám, že jsem magnet na puky. Kolik už mám stehů na obličeji, ani to už nejde vidět, je jich mraky. Samozřejmě také zblokované střely, člověk to zaleduje, ale zvykne si s tím. Kdyby ale měl řešit každé zblokování a modřinu, nemohl by ani hrát.

Míříte minimálně na podobnou hranici kanadských bodů, jako jste měl vloni. Míříte alespoň na stejný výsledek jako vloni?

Samozřejmě jsem rád za body, pomůže to všechno. Střelecky, gólů mám relativně dost, ale třeba těch nahrávek není tolik, kolik bych si představoval. Když ale budeme vyhrávat, tak to přijde. Já jsem hlavně rád, že se vyhrává. Člověk pochopitelně chce pomoci body, od toho tady jsem, abych pomáhal góly. Těch bodů bych mohl mít o hodně víc, ty šance a připravené šance tam jsou, ale to je až na druhém místě. Na prvním místě jsou výhry.

Vaše formace je aktuálně na záporných číslech v tabulce pravdy. Čím to je?

Já bych řekl, že kolikrát to je smůlou. Máme zápasy, kdy je točíme, nemůžeme dát gól, pak přijede a najednou dostaneme gól. Řekl bych, že oproti tomu, kolik jsme si vytvořili šancí, tak jich je víc. Někdy to ale tak je, člověk se tím musí prokousat. Sebevědomí to nepomůže, ale musíte u toho zůstat a když přijde šance, tak ji využít.

Vaše smlouva po sezoně končí, rozebíralo se to i před začátkem sezony. Je kolem kontraktu nějaký posun?

Ještě jsme se s generálním manažerem a agentem úplně nebavili. Generální manažer na začátku naznačil, že by mě tu chtěl, ale ještě jsme se nebavili, co bude dál. Já se soustředím hlavně na hru a smlouvu nechám na potom. Myslím, že jsem si v NHL vybudoval nějakou pozici. Čekají se body, ale zároveň hraji oslabení a chodím na důležitá buly. Není to všechno jen o bodech. Nebojím se o to, teď jde jen o to být zdravý a hrát.

Vaší pozici jen potvrzuje áčko na dresu. Vnímáte tu zodpovědnost?

Poslední roky jsem jeden z lídrů v kabině, nebojím se promluvit, když se daří i když se nedaří. Není to jako když jsem přišel, kdy jsem jen zůstal sedět a mlčel. Mluvím v té kabině a snažím se pomoci těm mladším hráčům, už jsem tady devět let.

Sám jste říkal, že chcete být v týmu, který vyhrává. To se teď daří, že?

Vyhrává se, což je důležité. Je to super z tohohle pohledu. Člověk chce první roky jen hrát za každou cenu a nezáleží na vyhrávání, kdyby šel do jiného týmu. Zatím jsem pořád v Sharks a myslím jen na tuto sezonu a nic jiného mě nezajímá.

Když se ohlédneme za vaší dosavadní kariérou, tak na začátku vašeho zámořského angažmá řekl trenér Růžička, že mu váš přestup ze Slavie do San José přijde brzy. Bavili jste se o tom od té doby?

Nikdy jsme se o tom nebavili. Vždycky, když jsme se viděli, tak mi popřál hodně štěstí. Myslím si, že z jeho manažerské pozice mě spíše chtěl udržet ve Slavii, protože jsem byl klíčový hráč. Manažer chce vždy to nejlepší pro tým. Myslím, že se bralo hlavně takhle a já jsem rád, že jsem sem šel.

Nyní trénuje extraligový Litvínov, co jste říkal na tento přesun?

Já jsem na to koukal a viděl jsem, že překonal rekord. Jsem rád, protože pan Růžička mi v kariéře hodně pomohl, vytáhl mě do áčka. Okem samozřejmě sleduji extraligu, protože mám kamarády, co jí hrají, hlavně Filip Chlapík za Spartu. Sleduji to a doufám, že tam bude spokojený a bude se mu dařit. Mně v kariéře hodně pomohl.

