Hertl se nemůže dočkat domácí premiéry v play-off. Bude to zábava, těší se

Tomáš Hertl moc dobře ví, jak vypadá atmosféra při play-off zápase v T-Mobile Areně, kde hrajou své domácí zápasy Zlatí Rytíři. Ještě coby člen San Jose absolvoval proti Vegas dvě série v letech 2018 a 2019. Tentokrát však nastoupí poprvé jako domácí hokejista, kterému bude publikum fandit.

Vegas Golden Knights umí pracovat s publikem skvěle. Předzápasové programy na začátcích play-off sérií patří ke skutečným majstrštykům organizace z města světel, neřestí a hazardu. Natěšení diváci pak vytváří atmosféru, před kterou je radost hrát.

To moc dobře ví i Tomáš Hertl, který si play-off ve Vegas zahrál v letech 2018 a 2019. V roce 2019 pak domácí fanoušky příliš nepotěšil, když v šestém utkání série prvního kola dokázal vsítit ve druhém prodloužení gól v oslabení a rozhodl o vítězství Sharks 2:1. San Jose posléze dotáhlo sérii do vítězného konce a Hertlovo jméno nebylo v Las Vegas skloňováno se zrovna lichotivými přízvisky.

O pět let později se naopak může třicetiletý český útočník stát miláčkem davů. Tentokrát si totiž atmosféru užije coby domácí hokejista. „Když dáte gól a publikum se dostane do varu, je to tu opravdu hodně hlasité. Bude zábava hrát tentokrát na dobré straně,“ cituje natěšeného Hertla oficiální web NHL.

Hertl naposledy hrál o Stanley Cup právě v roce 2019, kdy se San Jose prošel do finále Západní konference. Od té doby na další účast v play-off čekal a se Žraloky se nedočkal, přičemž ani v dalších letech se s nějakým výrazným zlepšením nedá počítat. To mu trochu usnadnilo situaci při rozhodování, jestli se vzdát své no-move klauzule a přistoupit na výměnu do Vegas.

K výměně došlo v březnu, tedy v době, kdy byl Hertl na marodce po operaci kolene. Na led se stihl vrátit ke konci základní části a povedlo se mu odehrát šest zápasů s bilancí 2+2, než se svými novými spoluhráči naskočil do série prvního kola proti Dallasu. I zásluhou jeho gólu pak Rytíři vedou po dvou venkovních zápasech nad Stars 2:0.

„Doufám, že se mi podaří dát také nějaké góly doma,“ burcoval se po pátečním tréninku, během něhož trávil spoustu času s kapitánem Markem Stonem. Oba se neustále culili a smáli se na celé kolo.

To jen dokládá, jak se český forvard v novém týmu v podstatě okamžitě zabydlel a parta jej skvěle přijala. To kvituje i samotný Hertl, který sice celou kariéru strávil v San Jose, ale v Las Vegas se cítí jako doma.

„Za tento tým jsem odehrál jen osm zápasů. Zároveň ale mám pocit, jako bych tu byl půl sezóny, protože s klukama vtipkuju a prostě se bavím. Je snadné se bavit, když vedete 2:0 v sérii play-off, ale mám pocit, jako bych tu byl mnohem déle, než ve skutečnosti jsem,“ dodal šťastný Hertl.

