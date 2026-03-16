Hertl se trápí a klesá mu minutáž. Vegas zatím pod Tortsem šlape

8. dubna 11:30

Jiří Lacina

Jack Eichel to řekl po odvolání Bruce Cassidyho jasně: „Ke změně došlo, my všichni se teď musíme zlepšit.“ Trochu to znělo jako „svého jsme dosáhli, teď je třeba vyjádřit vedení klubu vděk“. Kabině, kterou nazvali komentátoři „zatuchlou“, se ulevilo a pod novým trenérem změnila kurz k lepším výkonům.


Pravdou je, že kalendář přihrál Rytířům vpravdě příjemné soupeře. Podruhé během devíti dnů hráli s Vancouverem, jednou s Calgary a jednou s Edmontonem, který čelí zraněním a v posledních týdnech sbírá víc proher než vítězství.

Každopádně v úterý to byla pod Johnem Tortorellou čtvrtá výhra v řadě.

Že se proti Canucks momentálně nenadřete, ukazuje počet střel. Carter Hart čelil jen jedenácti pokusům, deset jich lapil. Hosté z Vegas vystřelili 28krát, vítěznou trefu na 2:1 obstaral ve 33. minutě Cole Smith. Stačilo to.

„Důležitý zápas, chutná to skvěle,“ radoval se autor vítězné trefy, která vrátila Golden Knights na první místo Pacifické divize.

Tortorellovo jmenování s týmem zatřáslo a přineslo výsledky. Zkušený kouč lpí na detailech, vyžaduje agresivitu, energii a disciplínu. Libuje si v perfektní organizaci obranné hry, padání do střel, přímočaré ofenzivě.

Povadlé mužstvo pod ním ožilo.

Kdo dál stagnuje a nutně se potřebuje probudit, je Tomáš Hertl. Aktuálně má v patnácti zápasech jediný bod (0+1). Sám si nedávno postěžoval na „střelecky půst“, který by potřeboval protrhnout.

Pozici čtvrtého nejlépe placeného útočníka Vegas zatím nikdo nezpochybňuje, nicméně naposledy nastupoval ve třetí lajně a pokud rozhodčí nepískne víc přesilovek, padá mu čas na ledě pod 15 minut. Poslední dvě utkání hrál jen 13:16 a 12:57, což jsou Hertlovy nejnižší icetimy v sezóně.

 

 

