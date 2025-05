Hertlova frustrace, Smithova euforie. Vegas zachránilo sezonu v poslední sekundě

Vypadalo to na prodloužení. Diváci na tribunách Rogers Place si už pomalu chystali nervy na další dvacetiminutovku, Connor McDavid srovnal skóre a domácí Edmonton Oilers měli momentum na své straně. Jenže Vegas Golden Knights měli jiný plán. A Reilly Smith měl poslední slovo.

Na ledě i na střídačkách zavládlo naprosté zmatení. Puk se z branky odrazil tak rychle, že většina hráčů si myslela, že trefil tyč. Smith ale okamžitě signalizoval gól a krátká videokontrola to potvrdila. Vegas se tak nejen vyhnulo prodloužení, ale získalo klíčovou výhru, která vrací sérii zpět do hry za stavu 1:2.

„Tohle byl jeden z nejšílenějších konců, co jsem kdy viděl,“ přiznal obránce Golden Knights Nicolas Hague. „Reilly věděl hned, že to tam padlo. My ostatní jsme byli v šoku. Úžasné zakončení.“

Výraznou roli v zápase odehrál i český útočník Tomáš Hertl, který se stal symbolem napětí. V průběhu, zjevně přemožen emocemi, prásknul na střídačce hokejkou a nešťastnou náhodou trefil jednoho z členů realizačního týmu.

Po utkání byla řeč hlavně o Leonu Draisaitlovi, který měl být hrdinou Edmontonu po dvou asistencích a dobrém výkonu, jenže se nechtěně stal smolařem večera. Jeho hokejka změnila dráhu Smithovy střely a poslala ji do sítě. „Byla to smůla. Snažil jsem se tomu zabránit, ale ten puk mi prostě sjel. Je to těžké,“ litoval po utkání Draisaitl.

Golden Knights přitom ztratili v průběhu zápasu svého kapitána Marka Stonea, který kvůli neupřesněnému zranění nedohrál druhou třetinu. Absence jednoho z klíčových hráčů byla vidět, ale tým dokázal zareagovat jako celek. Obrana zpevnila, a přestože Edmonton v závěru vyrovnal po odrazu od nohy Braydena McNabba, Vegas udrželo koncentraci. „Věděli jsme, že musíme vydržet. A pak ten konec... to se nestává každý den,“ řekl Smith, autor rozhodující branky a vítěz Stanley Cupu z roku 2023. „Tým ukázal charakter.“

Zápas měl přitom divoký vývoj už od začátku – Oilers se dostali do vedení 2:0 díky dvěma trefám veterána Coreyho Perryho, ale Vegas bleskově vyrovnalo dvěma góly během 54 sekund v závěru první třetiny. Pak se vedení přelévalo na obě strany, ale Vegas působilo po většinu utkání hokejově jistěji. Brankář Stuart Skinner, který se vrátil do branky po pauze, inkasoval čtyři góly ze 26 střel a byl viditelně zklamaný. „Je to devastující. Myslím, že jsem týmu dal šanci vyhrát, ale nedotáhli jsme to. Tahle porážka bolí,“ řekl upřímně po zápase.

Trenér Oilers Kris Knoblauch situaci nebagatelizoval, ale zůstal klidný. „Takové zápasy se stanou. Pokud nám někdo před sérií řekne, že po třech zápasech povedeme 2:1 a hrajeme čtvrtý doma, bereme to. Teď jde o to, jak odpovíme,“ uvedl.

