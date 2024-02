Hertlova sezona? Bodově nic moc, ale pro trenéra je klíčový. Kabina je jeho, říká

Tomáš Hertl je v této sezoně jako nový. Ne sice statisticky, když jeho 34 bodů ve 48 zápasech neodpovídá tempu na jeho loňský 63bodový výkon, ale to, jaká osobnost se z něj vytvořila, je obdivuhodné. Trenér si nemůže vynachválit, jak si vede na ledě i mimo něj.

Vše začalo už na tréninkovém kempu. V minulé sezoně se Hertl občas zdál pomalý, ale byl také zatížený psychicky, ať už kvůli nové osmileté smlouvě na 65 milionu dolarů, nebo kvůli prohrám Sharks, případně kvůli obojímu. Bylo to vidět na Hertlově negativní řeči těla, když se mu na ledě nedařilo.

"Určitě, když dostanete novou smlouvu, vyvíjíte na sebe velký tlak, chcete ukázat, proč jste dostali velkou smlouvu. Někdy prostě nad věcmi příliš přemýšlíte," přiznal Hertl pro San Jose Hockey Now.

Nejlépe placený hráč Žraloků se v tomto ohledu změnil.

"Když dostanete smlouvu, vždycky je tu od někoho pochybnost a vy chcete vždycky dokázat, že nemá pravdu. Možná se dříve něco nevyvíjelo dobře, pak si to přenesete do hlavy. Musel jsem se naučit nedělat to," dodal.

Na Hertlovi je vidět zvýšené sebevědomí, což z něj dělá jiného hráče. "V minulé sezoně, když jsem dostal puk na modré čáře, tak jsem ho třeba nahodil, ale teď už se snažím tvořit. Vím, že to je v mých schopnostech."

Hertl prostě hraje dobře. Jak bylo zmíněno, odráží se to nejen na jeho psychice, ale celkově na tom, jak se cítí tým. I přes to, že se mu nedaří.

"Tomáš je neuvěřitelný v mnoha ohledech. Je to zatím těžký rok pro nás všechny," řekl trenér Quinn. "Ale nikdo nehrál lépe než on. Nikdo není pozitivnější než on. Nikdo to nedržel na uzdě jako on."

"Máme jinou šatnu než před třemi lety. Myslím, že je jasné, že je to jeho a Coutureova kabina," dodal Quinn.

Hertl souhlasil: "Hodně kluků odešlo. Zvlášť když byl Logan půl roku mimo hru, věděl jsem, že se všichni budou dívat na mě a mým úkolem bylo být lídrem. Proto mě Sharks podepsali."

