Hertlův blikanec! Od disciplinárky si vyslechl trest

Když se v NHL řekne pojem zákeřný hráč, Tomáše Hertla rozhodně moc fanoušků nezmíní. Usměvavý borec patří k nejoblíbenějším hráčům v kabině i mezi protihráči. Je to férový kluk, který nikdy neměl potřebu nikomu škodit. Před pár dny ale přeci jenom trošičku uletěl ze svého standardu.

Zatímco Tomáši Hertlovi se po individuální stránce poměrně slušně daří, jeho týmu vůbec ne. San Jose se plácá u dna tabulky Západní konference a nevypadá to, že by se tato realita měla v dohledné době změnit.

Je tak jasné, že frustrace se kupí. A někdy musí ven. Začínala třetí třetina zápasu mezi Hertlovým San Jose a Calgary. Kanadský celek vedl, Sharks dobíhala přesilovka z prostředního dějství. Po úvodním buly ale Hertl vybouchl tak, jak ho neznáme.

Od Lindholma dostal dva nebo tři pořádné krosčeky do ramena, což byl základní spouštěč celého zákroku. Hertl se totiž po soupeři ohnal hokejkou tak, že mu přímo trefil obličej. O žádné náhodě nemůže být řeč, ze záběrů jde poznat, že jde o cílený zásah.

#SJSharks Forward Tomas Hertl has been suspended 2 games for high-sticking #Flames Forward Elias Lindholm pic.twitter.com/Y1zyUIGFMJ — SJSharksNews (@SJSharksNewsIG) December 19, 2022

Z následné přesilovky skóroval právě Lindholm, který přidal další zásah hned devatenáct sekund po proměnění přesilovky. A rázem bylo po zápase – nic na tom nezměnil ani následný gól Hertla.

„Dostal jsem třikrát krosček do ramena. Snažil jsem se prásknout mu do hokejky, ale ta moje vyletěla příliš vysoko. Špatné vyloučení. Vypadá to špatně, je to moje chyba, to prostě nemůžu udělat. Nikdy se nesnažíte protihráče trefit do obličeje, ale nějak se to stalo,“ soukal ze sebe slova po zápase český útočník.

Zákrok pochopitelně nezůstal nepovšimnut, pořádně si na něj posvítila disciplinární komise. Výsledek? Hertl si dva zápasy odpočine.

„Je důležité poznamenat, že to není nešikovné nebo nedbalé jednání s vlastní hokejkou. Je to mířený úder. Jde o odvetný úder holí, který zasáhne soupeře v nebezpečné výšce,“ stojí v prohlášení disciplinární komise.

S trochou nadsázky se dá říct, že si Hertl alespoň užije klidné Vánoce. Do hry se totiž vrátí až 27. prosince proti Vancouveru.

Share on Google+