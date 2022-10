Hertlův gól dostal arénu do varu. Z vítězství se však radují Predators

Nová sezóna NHL definitivně odstartovala. V pražské O2 Aréně se proti sobě postavili hokejisté Predators a Sharks a svedli zajímavou bitvu o první body do tabulky. Z duelu lépe vyšli Predators, kteří po zodpovědném výkonu vyhráli 4:1. Českým fanouškům udělal radost Tomáš Hertl, který dal jediný gól svého týmu.

Nashville Predators - San Jose Sharks

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

První zápas nové sezóny ovládl Nashville

Nejlepší hokejová liga na světě je zpátky. V rámci Global Series se v Praze otevřela nová sezóna a divákům v O2 Aréně nabídla zajímavý zápas, ve kterém kromě gólů byla k vidění například i bitka.

Na úvodní gól duelu se dlouho nečekalo. Hnedka po jednašedesáti sekundách se mezi tři tyče trefil Kiefer Sherwood a dostal Predators do vedení, které ale dlouho nevydrželo. K radosti téměř všech fanoušků v aréně se dokázal prosadit Tomáš Hertl a srovnal stav utkání.

Druhá třetina podobně vyrovnanou hru nepřinesla. Nashville byl ve druhé dvacetiminutovce lepším týmem, svého soupeře přestřílel a především se po gólech Eeliho Tolvanena a Nina Niederreitera dostal do dvoubrankového vedení.

Ve třetí třetině hráli Predators přesně to, co potřebovali. Svého soupeře nepustili téměř do žádné šance a v poklidu si hlídali své vedení. Definitivní tečku za zápasem dal střelou do prázdné branky Matt Duchene.

Nashville v úvodním duelu sezóny porazil San Jose 4:1.

Branky a nahrávky

2. Sherwood (Ekholm, McDonagh), 22. Tolvanen (Smith, Glass), 36. Niederreiter (Fabbro), 60. Duchene (Granlund, Forsberg) – 9. Hertl (Meier, Kunin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

James Reimer (SJS) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:42



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:39

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:01



Tři hvězdy utkání

1. Kiefer Sherwood (NSH) - 1+1

2. Tomáš Hertl (SJS) - 1+0

3. Eeli Tolvanen (NSH) - 1+0

Gól Tomáše Hertla:

Slavnostní vhazování v podání Petra Čecha:

