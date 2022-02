Hextallův majstrštyk? Odmítl škatulata, po výbuchu ve Stanley Cupu vzkřísil Jarryho

Nepovedené. Přesně takovou nálepku si zaslouží loňské play-off v podání Tristana Jarryho. Někdo se nebojí ostřejších výrazů jako fiasko, tragédie nebo bída, další je smířlivější. Buď jak buď, Jarry za šest mačů pochytal jen 88,8 procent střel newyorských Ostrovanů a nezabránil vyřazení Penguins. Pittsburgh se, optikou nezávislých pozorovatelů, náhle ocitl na křižovatce. Co dál s osazenstvem brankoviště? Padaly i názory, že přišel čas na přeobsazení gólmanských postů.

Na žádná "škatulata, hebejte se" nakonec nedošlo.

Zásluhou jediného muže. Generálního manažera Rona Hextalla, vítěze Vezinovy trofeje a Conn Smythe Trophy z roku 1987. Mohl Jarryho odstřelit. Tak, jak to jiní bývalí gólmani v manažerských funkcích opakovaně u svých maskovaných nástupců předvedli.

Jenže Hextall si vybral jinou, pragmatičtější a trpělivější cestu (kdo by to byl do známého bouřliváka řekl?). A slovy povzbuzení i důvěry Jarryho nakopl po ledové sprše, co nyní šestadvacetiletý Kanaďan zažil v první rundě play-off.

"Podpora, jakou Jarrymu po zásadních výkonnostních potížích ve Stanley Cupu vyjádřil, byla kriticky důležitá," tvrdí Brian Burke, jeden z nejznámějších zámořských funkcionářů. U Tučňáků teď pracuje jako ředitel hokejového provozu.

"Ozývaly se hlasy, že si máme sehnat nového brankáře, ale Ron měl jasnou odpověď. Po našem vyřazení z play-off mi řekl: Máme Jarryho, nikoho jiného nepotřebujeme. Tristanovi pak pověděl: Žádného gólmana nesháníme, věříme v tebe," přiblížil Burke loňské události.

"Když vám něco takového sdělí váš generální manažer, je to ohromná vzpruha. A když je to zároveň někdejší fenomenální brankář? To je teprve síla," popsal Burke pro Pittsburgh-Tribune-Review váhu Hextallových slov.

Že Burke přehání? Soudě podle Jarryho formy v této sezoně to tak příliš nevypadá. Je klidně možné, že pro jedničku Penguins měla Hextallova podpora skutečně zásadní význam a pomohla mu vypořádat se s pachutí neúspěchu.

Jarry si počíná tak dobře, že se dočkal druhé pozvánky na All-Star Game v kariéře, za vše mluví jeho úspěšnost zákroků přes 92 procent. Klíčová zkouška ovšem teprve přijde.

Obstojí sympaťák s Tomem a Jarrym na masce v rozhodující fázi sezony a splatí Hextallovi důvěru měrou vrchovatou?

