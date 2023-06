Hierarchie v platech? Nesmysl, usmívá se šéf Devils

Často se o tom hovoří. Hierarchie v týmu je nejen podle role, ale také podle toho, kolik daný hráč bere peněz. Není to však něco, v co by věřil šéf New Jersey Devils Tom Fitzgerald. Ten má za sebou těžký úkol. Jespera Bratta podepsal na osm let, teď začínají tahanice s Timem Meierem.

Byla to dlouhá a klikatá cesta, než se Jesper Bratt upsal Devils na osm let. Mohlo se tak stát už loni v létě, Bratt však vsadil sám na sebe a rozhodl se pro roční smlouvu, aby si letos v létě vydělal více peněz. Proslýchalo se, že švédský útočník si chce průměrně ročně přijít na více než 8 milionů dolarů. To by Brattovi vyneslo vyšší plat než Jacku Hughesovi.

Místo toho si Bratt přišel na 63 milionů dolarů rozložených do osmi let. To je průměrný plat ve výši 7,875 milionu dolarů, tedy jen o chlup nižší než Hughesův. Přesto Fitzgerald zůstává pevně přesvědčen, že jde o pouhou shodu okolností.

„Platová hierarchie? Nic, čemu bych úplně věřil,“ řekl nedávno Fitzgerald. „Co se smluv týče, všichni hrají sami za sebe. Když se podíváme interně, jak na tom jsme strukturálně, je snadné říct: Tenhle chlap bude pod Jackem, tenhle zase pod Jesperem. Určitě se dostaví dominový efekt. Každý chce pro sebe to nejlepší. Smlouvu si vyjednávají sami podle svých výkonů, ne podle toho, kolik bere někdo jiný. Chápu, že dochází ke srovnávání mezi hráči, ale drasticky to nevidím."

Největší otázkou ohledně této údajné platové hierarchie bude, za kolik Meier podepíše. Švýcar v minulé sezóně nastřílel v dresu Devils a San Jose Sharks dohromady 40 gólů a zaznamenal 66 bodů.

Fitzgerald ale říká, že nezvažuje jednu smlouvu proti druhé. „Máme mladé kluky podepsané na dlouhé roky. Teď pracuji na Timovi. Každý z nich je jiný. Ani jeden neovlivňuje druhého,“ trvá si na svém

Podle Kevina Weekese z ESPN si Meier v San Jose řekl o více než 9 milionů dolarů ročně. Možná se jeho zástupci pořád pohybují kolem této cifry. I proto se Devils raději pojistili a zapsali Meiera k arbitráži. Tohle bude dlouhé léto.

