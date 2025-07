Historická smlouva? Chicago začalo vyjednávat s Bedardem

Connor Bedard zatím nikam neodchází a vedení Blackhawks dělá vše pro to, aby se to nezměnilo. Generální manažer Kyle Davidson v úterý potvrdil, že s hvězdným centrem začal klub jednat o nové smlouvě.

„Nebudu zabíhat do detailů, ale už spolu mluvíme,“ řekl Davidson. „Už to samo o sobě ukazuje, že obě strany mají chuť se bavit. Connor dal jasně najevo po sezoně i v několika dalších rozhovorech, že chce zůstat dlouhodobě v Chicagu. A my ho tady samozřejmě taky chceme. V tomhle máme jasno.“

Bedard, který v červenci oslaví dvacáté narozeniny, odehrál teprve druhou sezonu v NHL, ale už dvakrát skončil jako nejproduktivnější hráč týmu. V ročníku 2024/25 zaznamenal 67 bodů (23 gólů, 44 asistencí) v plných 82 zápasech. V roce předtím získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, přestože ho v sezoně omezilo zranění. Už tehdy bylo jasné, že kolem něj se bude vše v organizaci točit.

Vstupem do posledního roku nováčkovské smlouvy se zároveň otevřela možnost prodloužit kontrakt. Ačkoli obě strany mají společný cíl, nový systém platového stropu může do jednání vnést nečekané komplikace.

„Myslím, že nový ekonomický rámec ligy některé rozhovory zpomalí,“ přiznal Davidson. „V minulosti, když byl platový strop téměř neměnný, bylo vyjednávání předvídatelnější. Teď to bude zřejmě zdlouhavější.“

NHL totiž čelí nové éře: kolektivní smlouva byla prodloužena až do roku 2030 a platový strop se v příštích třech letech bude rychle zvyšovat, ato z 88 milionů na více než 104 milionů dolarů. To sice dává klubům větší manévrovací prostor, ale zároveň komplikuje načasování i strukturu velkých kontraktů.

„Pokud se dohodneme brzy, bylo by to skvělé,“ dodal Davidson. „Ale pokud ne, nepůjde o problém mezi námi a hráčem, spíš o to, že ještě pořád nevíme, jak přesně bude systém v příštích letech fungovat.“

Přestože Chicago má v tuto chvíli pod smlouvou jen minimum hráčů pro sezonu 2026/27, právě tam by začala případná nová smlouva pro Bedarda. Aktuálně má tým pro ten ročník alokováno jen něco přes 32 milionů, což znamená dostatek prostoru i pro skutečně velký kontrakt.

Ačkoli je Bedard pro tým klíčový, Chicago zůstává v přestavbě. V posledních dvou sezonách skončilo na samém dně Centrální divize, letos s bilancí 25–46–11. I kvůli tomu se v závěru sezony objevily spekulace, že by talentovaný forvard mohl v budoucnu usilovat o odchod. Sám Bedard je ale opakovaně odmítl.

„Jsem klidný typ a když občas na střídačce nevypadám úplně nadšeně, lidi si to můžou špatně vyložit,“ řekl v dubnu. „Ale říkal jsem to už tolikrát, mám to tady rád. Mám rád město, lidi kolem klubu. Když získáte první volbu na draftu, je jasné, že asi nebudete hned další dva roky útočit na Stanley Cup. Je potřeba pochopit, kde jako tým jsme. Jasně, do každého zápasu jdete s cílem vyhrát. Ale zároveň víte, že jste v procesu růstu. A právě proto se na budoucnost těšíme.“

