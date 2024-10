Historická událost v Seattlu. NHL přivítala ve svých řadách ženu

Ochozy ji zahrnovaly aplausem, ona se snažila reagovat úsměvy. Úterý bylo pro Seattle pozoruhodné z mnoha důvodů. Sezóna poprvé začínala v domácí Climate Pledge Areně, Jordan Eberle se stal historicky druhým kapitánem Krakena, na lavičce debutoval coby hlavní kouč Dan Bylsma.

To všechno ale zůstalo podle zámořských komentátorů ve stínu jiné velké události. Na lavičce Seattlu totiž byla součástí trenérského štábu žena. Poprvé v historii NHL.

Jessica Campbell nezažila výhru, Kraken prohrál se St. Louis 2:3. Přesto bude na tento den nepochybně dlouho vzpomínat. A řada lidí s ní.

„Jsou okamžiky, které jsou na začátku sezóny poprvé... Sledovat Eberleho, jak vstupuje na led jako kapitán. Shane Wright po náročné cestě v pozici hokejisty NHL na plný úvazek,“ bilancoval trenér Bylsma.

A rozhodně tím nekončil: „Myslím, že by nemělo být přehlédnuto, že Jess Campbell se stala první ženskou trenérkou v National Hockey League. Skvělé pro ni. Skvělé pro samotnou hru.“

Bylsma byl jako nový kouč představen hned po své ženské kolegyni. Žertem k tomu řekl: „Čekal jsem, jestli bude reakce na mě bouřlivější...“

Nebyla.

Hráče mrzelo, že zápas neskončil domácím vítězstvím. „Všichni jsme na to hrdí,“ řekl obránce Vince Dunn. „Určité prohlášení směrem k ženám celého světa. Byl to pro ni mimořádný okamžik a nás štve, že jsme pro ni nevybojovali výhru.“

Dvaatřicetiletá Jessica Campbell se stala součástí trenérského kolektivu Seattlu v červenci z rozhodnutí trenéra Dana Bylsmy. Od té doby se věnuje zejména ofenzivě, včetně přesilových her.

„Věřím tomu, že jim mohu pomoct uvědomit si, v čem jsou nejlepší. Oni by to měli vědět, ale úkolem trenéra je taky pomoct jim být tou nejlepší verzí jich samotných. Dotrénovat je k tomu,“ načrtla svou úlohu do budoucna sympatická blondýna.

