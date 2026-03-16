Historický milník Crosbyho? Nezájem, po utkání se řešila jeho simulace i rozhodčí

23. dubna 10:15David Zlomek
Sidney Crosby ve středu večer opět potvrdil, že hraje nejlépe, když jsou reflektory nejjasnější, i když mu hořká realita letošního play-off radost pořádně zkazila. Kapitán Pittsburghu si v první třetině třetího zápasu proti Philadelphii připsal asistenci na gól Jevgenije Malkina, čímž se stal pátým nejproduktivnějším hráčem historie Stanley Cupu. Jenže...
Se 202 body (71 gólů a 131 asistencí) se zařadil za legendární čtveřici Glenn Anderson (214), Jari Kurri (233), Mark Messier (295) a Wayne Gretzky (382). Přestože jde o fenomenální úspěch, v šatně Penguins po prohře 2:5 panovala spíše pohřební nálada, tým totiž v sérii prohrává už 0:3 a stojí na pokraji vyřazení.
Místo oslav milníku se ale po zápase mluvilo hlavně o rozhodčích, konkrétně o dvojici Francois St-Laurent a Jake Brenk. Crosby, který v NHL kroutí už svou 21. sezonu, dostal v první třetině trest za filmování (embellishment) poté, co ho Garnet Hathaway zasáhl hokejkou do obličeje.
„Sidney Crosby neměl za jednadvacet sezon jediný trest za filmování. Dostal hokejkou do obličeje a oni vyloučí oba. S tím silně nesouhlasím. Sid nesimuluje,“ zuřil po zápase trenér Dan Muse. Sám Crosby jen nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že by se na sklonku kariéry začal uchylovat k divadlu: „Nechápu, jak jsem mohl skončit s trestem za filmování. Je těžké tomu rozumět, ale musíte se přes to přenést.“
Hathaway high sticked Crosby before the draw, but Crosby was ALSO penalized for embellishment, we play 4 on 4....
Emoce definitivně přetekly ve druhé třetině, kdy se po tvrdém loktu Travise Konecneho na Bryana Rusta strhla hromadná bitka, po které sudí rozdali 11 trestů za hrubost. Pittsburgh z vřavy odešel s extra trestem, což hráči nesli velmi těžce. „Zápas se ve druhé třetině změnil ve wrestling a oni z toho těžili a dokázali toho využít,“ poznamenal kousavě útočník Rust, kterému rozhodčí údajně ani neodpověděli, proč jde jeho tým do oslabení.
Crosby k tomu dodal: „Nevím, jak z toho všeho Rust vyvázne s trestem navíc. Je to frustrující, ale jsme v situaci, kdy se s tím musíme poprat.“ Penguins teď mají nůž na krku a pokud v příštím zápase nenajdou recept na důrazný styl Flyers i nepřízeň osudu, Crosbyho historický posun v tabulkách zůstane jen smutnou poznámkou pod čarou za nepovedeným jarem.