Historický moment. Cože? Já? Slafkovský nevěřil svým uším

Tak to nakonec vyšlo! Shane Wright sice okupoval čelo žebříčků největších talentů skoro celý rok, nicméně s blížícím se draftem se na jeho pozici prodral Slovák Juraj Slafkovský. Prognózy se naplnily a útočník, který se světu předvedl na poslední olympiádě, se stal členem Montrealu Canadiens.

„Ani jsem neslyšel svoje jméno,“ povídal Slafkovský po největším dni svého života. „Jen jsem zaslechl Slovensko, pak jsem byl v šoku. Už jsem ani dál nevnímal, jen jsem se třepal a měl husí kůži. Byl to pro mě neskutečný moment.“

Slafkovský tak přepsal historii, stal se prvním Slovákem, který byl vybraný jako jednička draftu. Pochopitelně ho čeká ještě spousta práce, nicméně tento nádherný moment si bude vychutnávat ještě hodně dlouho.

„Jak říkám, stále tomu nemůžu věřit,“ pokračoval nejužitečnější hráč olympijského turnaje. „Je to velká věc pro každého, kdo mi přál, pro mou rodinu, pro celé Slovensko. Chutná to o to líp, že šel hned za mnou Šimon Nemec. To jsem nečekal.“

Mladý útočník správně zmínil i druhého Slováka, který byl vybrán. První dvě pozice na draftu, to čekal málokdo. Před draftem se šeptalo, že by Devils z druhé pozice rádi skočili na první. Po Slafkovském údajně hodně toužili. Nakonec zůstali na druhém místě a jelikož centra nepotřebovali, místo Wrighta brali beka Nemce.

„Z pěti milionů Slováků jsou tak čtyři miliony vzhůru a fandí nám,“ dodal v dobrém rozmaru Slafkovský. „Jsme ze Slovenska, tu zemi reprezentujeme. Jsem rád, že se nám něco takového povedlo.“

A co dál? Bude z toho farma, první tým, nebo ještě rok ve Finsku? Svůj náhled nastínil také generální manažer Habs Kent Hughes. „Rádi bychom ho měli tady, v Severní Americe,“ potvrdil.

A dodal: „Toto rozhodnutí ale není nijak závazné, budeme flexibilní. Rozhodneme se podle toho, jak bude vypadat po zbytek léta a v tréninkovém kempu. Pokud ukáže, že je připraven hrát v Montrealu, bude hrát v Montrealu. Pokud ne, bude hrát na farmě v Lavalu. S podpisem nováčkovské smlouvy ale nechceme vůbec otálet.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+