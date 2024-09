Historický přehmat Islanders. Už jedenáct let platí hráče, který je dávno v důchodu

„Nechápu smlouvu pro Alexe Jašina, nechápu její délku,“ zlobil se v roce 2001 Gary Bettman, když Ostrované podškrábli Rusa na dlouhých deset let. Nebyl to zdaleka největší úlet staré éry. Ten zřejmě nejhorší přišel v roce 2006, kdy stejný klub podepsal na patnáct let Ricka DiPietra.

Bylo mu právě pětadvacet. Tedy smlouva do čtyřiceti. Celkem 67,5 miliónu garantovalo 4,5 mil. na rok. To se mohlo zdát pro jedničku draftu 2005 jako dobrá cena... až na ignorovaná rizika!

„Ve všech diskuzích nám dal Rick jasně najevo, že chce zůstat Ostrovanem po zbytek kariéry. My současně naznačili jemu, že smlouva nám musí dát prostor udržet do dalších let tým pro Stanley Cup. Ta smlouva je skvělou zprávou pro organizaci i fanoušky,“ jásal v září 2006 tehdejší generální manažer Garth Snow.

Na Long Islandu to tehdy byla překotná doba. Novým trenérem byl jmenován Ted Nolan, který v NHL netrénoval od roku 1997. Nový majitel Charles Wang ukončil spolupráci s „šíleným“ Mikem Milburym na postu generálního manažera, ani s jeho nástupcem v osobě Neila Smithe však nebyl moc spokojený a po šesti týdnech ho vyhodil. Nahradil ho teprve sedmatřicetiletý Garth Snow.

Ten za Islanders ještě v předešlé sezóně chytal a bývalému kolegovi z brankoviště nadělil vskutku nevšední dárek. „Být gólmanem na Long Islandu má spoustu výhod,“ utrousil po podpisu DiPietro.

Liga nad tím krokem nejásala, nicméně akceptovat ho musela. „V souladu s pravidly mohou kluby činit jakákoli rozhodnutí,“ řekl Bill Daly v době, kdy ještě neexistovalo současné časové omezení uzavíraných kontraktů.

Pětadvacetiletý Američan měl za sebou dobrou sezónu, brzo po podpisu se ale doslova rozsypal. DiPietro odchytal solidně dvě sezóny a začal se rvát se zraněními. V letech 2008-10 zvládl v NHL jen 13 zápasů. V dalších třech sezónách 35 utkání.

V roce 2013, ani ne v polovině dlouhé smlouvy, byl vyplacen. Jelikož mu zbývalo osm sezón, vyplácené dvě třetiny výdělku se mu rozdělily do šestnácti let. Tedy do roku 2029! Výsledek je, že Islanders platí DiPietrovi už jedenáct let 1,5 miliónů ročně.

Na puk si naposledy sáhnul před bezmála 4300 dny. Za tu dobu si vydělal 16,5 miliónu dolarů. A story tím zdaleka nekončí. Zbývá ještě pět let. Jedinou úlevou pro organizaci budiž, že suma nepřekáží v platovém stropu. Kolektivní smlouvou po výluce 2012-13 dostaly kluby možnost tzv. „compliance buyoutu“, někdy přezdívaného „amnesty buyout“.

Nabídl možnost vyplatit až dva hráče s tím, že se nebudou odečítat z platového stropu. Svoje peníze hokejista pochopitelně dostane. Islanders se tímto zbavili DiPietra. Jeho zbývajících šestnáct let bylo napříč NHL odepisovaným maximem. Pro částku 24 mil. USD platilo totéž.

Share on Google+