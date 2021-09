Hlas lidu, hlas boží! Kojoti nedali na novináře a naplno se vrací ke Kachině

Když před pár lety uznávaný magazín The Hockey News přinesl žebříček nejlepších log, na druhém místě z celé NHL skončila hlava pouštního psa. Ta ale brzy zmizí v propadlišti dějin. Arizonští Yotes se s ní hodlají definitivně rozloučit po příští sezoně. Během ročníku 2021/2022 se navíc objeví na dresech pouze osmkrát, v drtivé většině zápasů bude nahrazena Kachinou. Mnohými milovanou, leckým zatracovanou. "Ta picassovská malůvka je vtip," kritizovali ji hokejoví žurnalisté ve zmíněné "logoparádě".

Kachina, tedy logo inspirované mýtickou bytostí indiánských národů známých jako Pueblo, jednoduše dostalo přednost.

Kvůli fanouškům, kteří si moc a moc přáli, aby se nadobro vrátilo a vystřídalo graficky čistšího, psavci z The Hockey News opěvovaného, leč s neúspěchy a krušnou érou spojeného vyjícího kojota.

Naopak k pestrobarevné Kachině se váží zlaté časy arizonského hokeje, vždyť s ní na prsou váleli Jeremy Roenick, Keith Tkachuk či Nikolaj Chabibulin. "Dali jsme na naše nadšené a oddané fanoušky. Kachinu jednoduše milují," řekl Xavier A. Gutierrez.

"Bylo to pro nás snadné rozhodnutí, tohle logo jednoduše vystihuje to, kým jsme a jakou komunitu na ledě reprezentujeme. A zároveň je jedním z nejlepších v celé NHL," dodal klubový prezident. V The Hockey News patrně při těchto slovech někdo zaškytal.

Berte to s nadsázkou, Kachina od svého uvedení v roce 1996 (tedy v době, kdy se z Winnipeg Jets stali Desert Dogs) budí emoce. Má své zaryté příznivce i jízlivé kritiky. Jenže pokud jde o fandy Yotes, masa z nich má pro tohle typicky devadesátkové logo slabost.

Na dresy se vrátilo už v roce 2018, byť jen na ty černé. Tehdy vedené jako alternativní. Od letoška pak zdobilo černé venkovní trikoty. A teď bude vévodit i bílým domácím. Oproti minulosti se dočkalo sotva znatelných úprav, například na kojotových bruslí.

Arizona se tedy naplno vrací k identitě, s jakou kdysi vtrhla do NHL. Bude následovat i Anaheim, kde se velké nelásce těší současné logo a naopak se hlasitě volá po původní komiksové kačeří hlavě? Trend je jasný, lidé chtějí nostalgii.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+