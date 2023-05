Hlavně ne Chicago! Přání fanoušků se nesplnilo, Bedard naváže na příbuzného

V anketě, komu přejí vítězství v draftové loterii a tím pádem privilegium draftovat Connora Bedarda nejméně, hlasovalo 3 700 lidí. A výsledky, které zveřejnil torontský analytik a novinář známý jako JFresh byly jednoznačné. Hned 40 procent hlasů dostali Blackhawks, zdevastovaný klub z Větrného města. Ale stalo se - Chicago loterii vyhrálo a s pravděpodobností hraničící s jistotou sáhne po ukrutně talentovaném Bedardovi.

Connor Bedard?

Takový teenager tu nebyl roky, odborná i laická hokejová veřejnost v něm vidí budoucí superhvězdu. Hráče srovnatelného se jmenovcem McDavidem a dalšími velikány.

Černí jestřábi v minulosti už jednou celkovou jedničku draftu volili a rozhodně si nevybrali špatně - Patrick Kane se zařadil mezi nejlepší hokejisty 21. století a třikrát pomohl tradiční organizaci ke Stanley Cupu. Byl to zkrátka trefený jackpot.

Zatímco jindy není k dispozici ani z poloviny tak nadaný mládenec, na Chicago se v obou případech usmálo štěstí.

Nejen co se dostupných plejerů týče, přízeň paní Fortuny zafungovala v roce 2007 i letos už při draftové loterii. Před 16 lety poskočili Blackhawks o čtyři místa, tentokrát o dvě. Šanci na zisk Bedarda měli jen 11,5 procenta, přesto k nelibosti mnohých uspěli.

Mimochodem, nebude to poprvé, co dres s udatným indiánským náčelníkem oblékne hráč s příjmením Bedard. A byť byste to nejspíš neřekli, mezi Jimem, který hrál ve Windy City v padesátých letech, a Connorem, je příbuzenské pouto.

Jim byl praprastrýcem sedmnáctileté hvězdičky, co na přelomu roku trhala rekordy na juniorském šampionátu a nevídaně dominovala ve WHL.

Dříve narozený z Bedardů dal za Chicago jediný gól, zapsal si také asistenci. Rodinná maxima v kronice Černých jestřábů by tak měl Connor hravě překonat, jeho cíle ovšem budou zcela jiné a ambicióznější.

Měl by stát hlavní tváři klubu, co povstává z popela. Symbolicky do něj přichází v roce, kdy se předchozí tahoun s puncem draftové jedničky rozloučil. Kane se pokusil dobýt Stanley Cup s newyorskými Rangers, jak to dopadlo, víte.

