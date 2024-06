Hlavně nezaspat! Floridu čeká po triumfu těžké léto

Florida Panthers vyhrála Stanley Cup, ale aby mohla tento úspěch zopakovat, musí v kancelářích začít co nejdříve pracovat. Nezaspat, protože tohle bude jedno z nejtěžších období celé sezony.

Je potřeba se rychle přeorientovat na léto. Během jednoho týdne se generální manažer Floridy Panthers Bill Zito a jeho podřízení budou muset připravit na udílení cen NHL, páteční a sobotní draft NHL, nedělní průvod šampionů a pondělní zahájení trhu s volnými hráči.

To úplně nezní jako velká oslava.

Florida má letos v létě plné ruce práce, nejvýznamnějším nechráněným volným hráčem je Sam Reinhart, ale dál existuje dlouhý seznam volných hráčů a úkolů, které musí tým bezpodmínečně vyřešit.

Florida láká díky podnebí i menším daním, teď i hokejovou kvalitou. Otázka tedy je, jestli změní vítězství Stanley Cupu perspektivu některého z čekajících volných hráčů.

Když bylo zmíněno jméno Reinharta, tak se hodí dodat, že právě on bude Zitovi a spol. přidělávat největší vrásky. Bude to skutečně velká smlouva – kdyby to bylo tak jednoduché jako osm let za 9,5 milionu dolarů, tak už je smlouva dávno uzavřená.

Reinhartův tým chce ale údajně něco kolem 11,3 milionu dolarů ročně. „Teď, když jste vyhráli, říkáte si: 'Možná bychom za tuhle částku mohli získat tři hráče? Přiměje vás to jako tým přemýšlet jinak, uvažovat dlouhodobě?“ ptá se novinář Frank Seravalli.

Pravdou je, že tyto myšlenkové pochody možná nastanou. Když vyhrajete pohár, tlak na vás opadne. Oproti tomu, kdyby ten sedmý zápas prohráli, tak Reinhartovi 11 milionů dolarů dají.

Bez smlouvy je také důležitý bek Brandon Montour, ale i Oliver Ekman-Larsson a Dmitrij Kulikov.

Obří smlouvu bude chtít také Anton Lundell, který je chráněným volným hráčem. Dá se čekat, že ve dvaadvaceti mu budou Panthers chtít nadělit velký kontrakt. A hlavně dlouhodobý.

Share on Google+