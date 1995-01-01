Hlavně se neztrapnit, přál si Zegras. Ve Philly exceluje, má víc bodů než jakýkoliv Kačer

31. října 16:30Tomáš Zatloukal
Rakovina kabiny. I takového označení se dočkal Trevor Zegras v době, kdy hrál za Anaheim. Do kádru Letců ovšem tuze talentovaný borec, kterému to jde s pukem mnohem lépe než bez něj, zapadl parádně. A odráží se to na herní pohodě, mezi mantinely válí a roste v jednoho z tahounů přestavovaného mančaftu z města bratrské lásky. Vždyť po 10 duelech je na 12 bodech, navíc k výhrám pomáhá třeba i proměněnými nájezdy. V těch je napříč dějinami NHL druhý nejúspěšnější!
Že je Zegras tak trochu bohém?
O tom netřeba pochybovat... uměl (a stále umí) to ukázat i na ledě, kde je mnohdy lehkovážný a laxní. Jenže kdo bránil ve čtyřiadvaceti jako Marián Hossa? A na Zegrasovi je znát snaha vyspět, dozrát.
Pomohla mu k tomu beze sporu změnu prostředí, vzal ji jako obří motivaci.
"Když jdete do sportovního města, jako je Philly, tak se tu rozhodně nechcete ztrapnit," říká Zegras. A zámořská média mu vzkazují: "Buď v klidu, to se ti fakt nepovedlo."
"Jeho výkony mají k takovému hodnocení dál než Rocky k dokumentu o boxu.
Zegrasovi sedli noví spoluhráči, nepochybně mu přišla vhod přítomnost starého známého - Jamie Drysdale zažil ten samý příběh: nepohodlný u Ducks, přesunutý k Flyers.
Proti nashvillským Predátorům se prosadili oba (Drysdale skóroval poprvé v sezoně).
"Díky klukům se těším každý den na stadion, na tréninky a veškerou tu dřinu," povídá Zegras o spoluhráčích. "A máme neuvěřitelné fanoušky, je zábava před nimi hrát, dodávají nám tolik energie," pokračuje.
Mimochodem, v tuto chvíli má víc bodů (12) než kterýkoliv hráč Anaheimu. Ano, částečně možná i kvůli tomu, že je Mikael Granlund čerstvě zraněný. Obojí jistě netěší GM Pata Verbeeka...
"Snažím se hrát každý večer skvěle, připravovat šance pro ostatní," říká Američan, který ukazuje, že ví, jak si získat příznivce na svou stranu. Doma bodoval zatím pokaždé (11 bodů v sedmi zápasech)!
Navíc suverénně proměnil nájezdy v přípravě i nedávno proti NY Islanders (má úspěšnost přes 60 procent).
Ještě snad kdyby vytáhl lakrosovou fintu...
O tu se v minulém ročníku marně pokoušel v dresu Flyers Matvej Mičkov, právě s ruským talentem si Zegras na kluzišti tolik rozumí. Po poslední povedené souhře o něm prohodil: "Hraje s hlavou nahoru, má dokonalý přehled o tom, kde kdo stojíme. Umí náramně přihrávat."
A Zegras, hráč podobného ražení, předvádí, že má v repertoáru i kvalitní zakončení. Uvedl se báječně. Jak dlouho mu to vydrží? To záleží hlavně na něm, protože v tuto chvíli má důvěru trenéra Ricka Toccheta.
Třikrát za sebou ho nechal hrát přes 18 minut. Nelitoval...
