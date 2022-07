Hlavně zůstat zdravý! Byfield doufá v povedenou sezonu

První sezonu po draftu si Quinton Byfield NHL zkusil alespoň v pár zápasech, zkušenosti s dospělým hokejem však získával trpělivě na farmě. V uplynulém ročníku v prvním týmu Los Angeles dostal větší šanci, fanoušky však extra neuchvátil. Jedním z důvodů bylo zranění, které nadějného centra značně přibrzdilo.

Devatenáctiletý útočník, dvojka draftu 2020, to neměl lehké. Místo v prvním týmu měl téměř garantované, ale v jednom z přípravných zápasů si nešikovně zlomil kotník. Na start v NHL v nové sezoně si tak musel počkat až do konce ledna.

„Naskakovat v půlce sezony do rozjetého vlaku bylo těžké, ale na to se vůbec nechci vymlouvat,“ řekl sympatický perspektivní centr. „Letos budu mnohem připravenější.“

Dohromady z toho bylo čtyřicet utkání a deset bodů. Spíše než na hru v útoku se ale v tréninku soustředí na hru v obranné třetině a vhazování. Tedy na aspekty, které mu pomohou stát se komplexním útočníkem. Také jsou to aspekty, které mu v letošním play off chyběly. I proto v pěti zápasech ze sedmi seděl na tribuně.

„Naději v sebe sama jsem ale neztratil. Vím, že jsem dobrý hráč. Ono se to postupně ukáže. Chce to být trpělivý,“ dodal.

I pouhé dva zápasy v play off jsou obří zkušeností. Stejně jako odehraná půlka ligové sezony či dohromady 43 utkání na farmě v týmu Ontario Reign.

Někdy to prostě jinak nejde a nižší soutěže jsou jedinou možností. Zranění jsou nekompromisní součástí sportu a dokáží přibrzdit i sebelepšího hráče.

„Pandemie mi tehdy hrála do karet. Asi bych šel do juniorky, ale kvůli všelijakým restrikcím a pravidlům jsem mohl naskočit do AHL,“ popisoval. „Od kluků jsem se tam mnoho naučil. Hraje tam spousta zkušených hráčů, kteří mi pomohli se vším, co bylo potřeba.“

Pokud vydrží zdraví, nezbývá nic jiného než vše, co doposud nabyl, prodat v NHL. „Mám co dokazovat,“ ví dobře. „V následující sezoně budu mnohem lepší.“

Share on Google+