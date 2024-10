Hledá se parťák k Letangovi! Favoritem je posila z Bostonu

Pro Matta Grzelcyka to není nic nového. Dělal to už dříve a s velkým úspěchem. Po většinu prvních osmi let své kariéry v NHL v dresu Bostonu měl tento obránce za úkol bruslit ve dvojici s ofenzivně laděným pravákem. V Bostonu byl Grzelcyk pojistkou pro Charlieho McAvoye. A nyní se zdá, že je první volbou Pittsburghu jako partner Krise Letanga.

„Je tam toho hodně společného,“ řekl Grzelcyk. „Kris je někdo, ke komu Charlie v průběhu let vzhlížel. Jsou ofenzivně nadaní, ale hodně si zakládají na defenzivě. Očekávají od sebe a svého partnera hodně.“

Během počátečních fází tréninkového kempu Penguins bruslil Grzelcyk vedle Letanga. A podle informací na sociálních sítích týmu Grzelcyk v neděli při vítězství 5:2 proti Ottawě nastoupil právě Letangem v první obranné dvojici.

„Skvělý hráč,“ řekl Grzelcyk o Letangovi. „Snažím se být kolem něj jako houba. Má na rozdávání spoustu znalostí a zkušeností. Prostě se snažím učit a začít budovat chemii.“

Alchymie mezi Grzelcykem a McAvoyem byla po celých sedm sezón, kdy byli spoluhráči, silná. Top jejich spojení přišel v sezoně 2022/23, kdy Bruins se 135 body vytvořili rekord NHL. Grzelcyk si vytvořil kariérní maximum s 26 body v 75 zápasech.

„Šlo nám to,“ řekl třicetiletý bek. „Dokázali jsme jeden druhého dobře přečíst. Když byl jeden z nás vepředu, druhý byl ve střehu pro případ, že by se něco stalo.“

Tento úspěch se přerušil v minulé sezoně, kdy se Grzelcyk z velké části potýkal s problémy kvůli zraněním. Různé neduhy ho omezily na 63 zápasů.

„Bylo to dost na hlavu,“ řekl Grzelcyk. „Obvykle jsem docela pozitivní člověk. Tentokrát jsem ale byl hodně negativní. Jsem na tom nejlépe, když jsem jen v daném okamžiku. Já jsem přemýšlel až příliš dopředu, nebylo to ku prospěchu věci.“

Grzelcyk, kterého Bruins v létě uvolnili jako volného hráče, podepsal s Penguins roční smlouvu na 2,75 milionu dolarů. Ačkoli Grzelcyk se v NHL prosadil hlavně jako defenzivní typ, jeho schopnosti s pukem vedení Penguins zaujaly.

„Je to opravdu dobrý hráč s pukem,“ všiml si trenér Penguins Mike Sullivan. „A na to, že možná není největší, je to tvrdý borec. Je to dobrá kombinace, ze které se nám ale líbí fakt to, jak si dokáže poradit a volit správná řešení.“

Grzelcyk sdílí tento optimismus. A to je dobrá zpráva zejména pro Letanga.

„Snažím se získat zpět svou sebedůvěru,“ řekl Grzelcyk. „Můžu být v lize efektivním hráčem. Jde jen o to, abych tady dobře začal a ukázal klukům, že jsem schopen hrát, jak umím.“

