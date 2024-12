Hledání angažmá končí. Shattenkirk pověsil brusle na hřebík

Kevin Shattenkirk v úterý oznámil ukončení kariéry po 14 sezonách. Pětatřicetiletý hráč odehrál naposledy za Boston Bruins 61 zápasů základní části, ve kterých zaznamenal 24 bodů, a šest utkání play off, kde přidal jednu asistenci.

Shattenkirk byl draftován Coloradem Avalanche v prvním kole jako 14. volba v roce 2007. Ve své kariéře nasbíral 484 bodů (103 gólů a 381 asistencí) v 952 zápasech základní části, když postupně oblékal dresy Bruins, Anaheim Ducks, Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Washington Capitals, St. Louis Blues a Avalanche. V play-off si připsal 48 bodů (8 gólů a 40 asistencí) v 91 utkáních.

„Po 14 úžasných letech v NHL jsem se rozhodl ukončit kariéru,“ uvedl Shattenkirk v prohlášení na sociálních sítích. „Nikdy bych si nepomyslel, že mě hokej zavede tak daleko. Tento sport zásadně ovlivnil, kým jsem dnes.“

Shattenkirk, který vyhrál Stanley Cup s Tampou Bay v roce 2020, reprezentoval Spojené státy na mistrovství světa v roce 2011 a na olympijských hrách v Soči 2014. „Mohu s hrdostí říct, že jsem splnil většinu svých kariérních cílů,“ dodal. „Dal jsem důležité góly, včetně toho v prodloužení finále Stanley Cupu, zahrál si v All-Star zápasech, reprezentoval svou zemi na olympiádě a vyhrál Stanley Cup! Ale co mě naplňuje nejvíc, když se ohlédnu zpět, jsou nespočetná přátelství, která jsem během kariéry navázal. Děkuji všem svým spoluhráčům, byla čest s vámi hrát.“

Za Colorado odehrál pouze 46 zápasů, než byl v roce 2011 vyměněn do St. Louis v rámci velkého trejdu, který přivedl do Colorada Erika Johnsona. V dresu Blues zažil nejproduktivnější období své kariéry. Během šesti sezon zde nasbíral 258 bodů v 425 zápasech základní části, pravidelně dostával přes 20 minut na zápas a několikrát získal hlasy v anketě o Norris Trophy.

Před uzávěrkou přestupů v roce 2017 byl Shattenkirk, který se blížil konci smlouvy, vyměněn do Washingtonu. Zde však v play-off nepředvedl své nejlepší výkony, což přispělo k rozhodnutí Capitals jej po sezoně nepodepsat. Jako volný hráč zamířil do New York Rangers, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Jeho výkony však poklesly, a tak se Rangers rozhodli smlouvu předčasně vyplatit.

Shattenkirk si následně napravil reputaci v Tampě Bay, kde v sezoně 2019/20 pomohl týmu ke Stanley Cupu a znovu přitáhl pozornost ostatních klubů. Poté podepsal tříletou smlouvu s Anaheimem, kde působil jako zkušený lídr na mladé obranné řadě. Kariéru uzavřel v Bostonu.

Share on Google+