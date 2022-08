Hlinka Gretzky Cup živě na HokejkaTV.cz!

Skvělá zpráva! Díky HokejkaTV.cz můžete v přímých přenosech sledovat talentované mladíky národního týmu, kteří se na prestižním Hlinka Gretzky Cupu snaží urvat co nejlepší výsledek.

Čeští reprezentanti do osmnácti let ještě nepoznali v aktuální sezoně přemožitele, a to jak v přípravě, tak v základní skupině turnaje hraného v kanadském Red Deeru. Na úvod Hlinka Gretzky Cupu přetlačili Finy 4:3 po samostatných nájezdech, následně zdolali Němce vysoko 7:2.

Ani dvě výhry jim však stále nezajišťují postup do semifinále. O ten budou bojovat ve středu od 19 hodin českého času proti Spojeným státům. Češi potřebují k postupu získat alespoň jeden bod, k prvenství ve skupině pak body dva.

Právě utkání s Američany můžete dnes sledovat na webu HokejkaTV.cz, a to za drobný poplatek 49 Kč. Stejně tak i další zápasy české reprezentace ve zbytku turnaje. Přenosy budou vysílány s původním kanadským komentářem.

Pokud se čeští mladíci dostanou do medailových bojů, v noci z pátku na sobotu je čeká semifinále proti Kanadě či Švédsku a posléze finále či duel o bronz. Pokud ne, zahrají si v pátek večer o páté místo s vítězem utkání Slovensko – Švýcarsko.

Program Hlinka Gretzky Cupu

Středa 3. srpna:

19:00 Česko – USA (sk. B)

23:00 Švýcarsko – Slovensko (sk. A)

Čtvrtek 4. srpna:

3:00 Švédsko – Kanada (sk. A)

Pátek 5. srpna:

18:00 zápas o 7. místo

21:30 zápas o 5. místo

Sobota 6. srpna:

1:00 1. semifinále

4:30 2. semifinále

20:00 zápas o 3. místo

Neděle 7. srpna:

0:00 finále

Začátky jsou uvedeny v českých časech, v Albertě je o 8 hodin méně.

Share on Google+