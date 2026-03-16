Hloupý faul, co zničil celou sezonu? Kane jako dvojsečná zbraň, podrazil detroitské naděje

7. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Během okamžiku se stal z hrdiny padouchem. Patrick Kane, jeden z nejlepších amerických hokejistů všech dob, ne-li ten vůbec nejlepší, udělal manévr, který si nejspíš bude dlouho vyčítat. Jeden z lídrů Red Wings nejprve proti Minnesotě vyrovnal na 4:4, jenže prakticky vzápětí podrazil na hraně útočného pásma Quinna Hughese, svého krajana a superhvězdu ve službách Wild. Bez puku! Fatálnost zákroku podtrhuje časomíra, vždyť zbývalo jen pár minut do třetí sirény. A samozřejmě fakt, že Kirill Kaprizov dárku vyžil - zkompletoval hattrick a rozhodl o výhře 5:4.
Kane poslední roky platil za dvousečnou zbraň.
Uměl ledacos vykouzlit směrem dopředu, hrozbu představoval při přesilovkách i nájezdech. Detroitští trenéři mu ovšem museli odpustit laxnější bránění, či spíš to, že jednoduše při hře pět na pět často nestíhal.
GM Steve Yzerman se s tím dokázal smířit, zároveň ale přizpůsobil výši aktuálního kontraktu pro trojnásobného vítěze Stanley Cupu. Platí mu tři miliony dolarů.
Sezona 25/26 ovšem musela být pro Yzermana i kouče Todda McLellana pozitivním překvapením, Kane se lehce směrem dozadu zlepšil, lépe chytal tempo, už se netopil hluboko v záporných hodnotách ve statistice +/-. K tomu za poslední měsíc, v ideální chvíli, vystupňoval fazónu - 19 bodů v 15 zápasech!
Jenže v kriticky důležité partii, ve chvíli, kdy je pro Rudá křídla klíčový každý bod, opět zafungoval jako někdo, kdo dává i bere. Jako onen pověstný meč s ostřím na obou stranách.
Nejprve uťal vedení soupeře (byl to Kaneův druhý bod večera), aby poté sekl do vlastních řad. Kane, byť možná nechtěně, přesto osudově podrazil Hughese a nabídl týmu s třetí nejlepší přesilovkou v NHL početní výhodu.
Instinktivně po něm sáhl a pak už bylo na lítost pozdě.
Patrick Kane, after scoring the tying goal in a wild 3 goal comeback, takes one of the most needless, stupid penalties I've ever seen late in the 3rd period, leading to a Minnesota goal & a regulation loss for Detroit with their season on the line.
Potvrdil tendenci sbírat zbytečné trestné minuty. Vypomoct si za hranou pravidel holí.
Takhle faul komentoval Tyler Yamerchuk z webu Daily Faceoff: "Ten záznam jsem si musel pustit asi šestkrát, protože jsem si říkal: „Co mi uniká? Proč to udělal?“ Stálo to Red Wings zápas. Bylo to od takového mazáka opravdu hloupé, stupidní. A tahle ztráta bodu, který měl Detroit prakticky v kapse, může být smrtící ranou."
Osm tisíc srdcí posbíral komentář od Ryana Hany, moderátora podcastu o detrotiském hokeji WingedWheelPod.
Krom jiného napsal: "Poté co Kane vyrovnal a završil vymazání tříbrankového manka, vyfasoval jedno z nejzbytečnějších a nejstupidnějších vyloučení, které jsem kdy viděl."
Jde o zákrok, který může mít osudové následky nejen pro sezonu tradičního klubu, který by se už moc a moc rád vrátil do play-off, ale také pro Kaneovu budoucnost. Opět otevřel otázku ohledně jeho dalšího setrvání v Detroitu.
V létě se může stát UFA, neomezeně volným hráčem. Ano, je produktivní, zároveň ale ne tak, aby Yzerman nemohl zvažovat variantu, že je prostor dát přednost mladším, využít těch 18 minut za večer jinak. Kaneovi je sedmatřicet, hraje s povrchovou náhradou kyčle a navíc teď možná zlomil Rudým křídlům vaz.
Faulem hokejkou, kterou svede ovládat jako málokdo na planetě. Jenže tentokrát populárního, mnohými až zbožňovaného forvarda zradila. Či spíše on svou lehkovážností zradil tým.