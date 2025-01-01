Hnusné déjá vu. Chytil je opět zraněný, co udělá NHL s Wilsonem?

20. října 10:00Jiří Lacina
Déjá vu je z francouzštiny a znamená „již viděno“. Intenzivní pocit něčeho, co už jste prožili, jsme si včera bolestně zažili při utkání Washingtonu s Vancouverem. Bylo to při pohledu na Filipa Chytila.
Šest zápasů. Tolik zatím český útočník odehrál.
Hned na úvod vstřelil dva góly. Pak přidal další. Byl to příjemný vstup do sezóny. U hráče, který permanentně marodí s tím nejnevyzpytatelnějším hokejovým zraněním, bere člověk všechno. Předloni naskočil Chytil jen do deseti utkání, loni do 56. Bůhví, kolik to bude letos.
Chytil si na konci první třetiny najel do ukázkového stromu, který mu postavil do cesty Tom Wilson. Bylo to krátce po odehrání puku, nejspíš čistě tělem, trochu ze strany. Je toho dost, nad čím se dá spekulovat. České sítě byly ihned po zákroku zaplaveny zhnusením a nadávkami.
Hlavní deníky ve Vancouveru komentují zákrok jako „heavy, blindside hit“.
Wilson dokonce pokorně zamířil na trestnou lavici, odkud byl poté stažen. Zákrok zůstal bez trestu. A smiřme se s tím, že ani dodatečně penalizován nebude. Kanadský Sportsnet už dnes v noci informoval, že Wilson nedostane žádný další trest. Vše bylo v souladu s pravidly.
Kolik tohle tělo ještě snese?
Strach o Chytila roste. Ze záběrů je dobře vidět, jak se díval i po odehrání dál za pukem a o přijíždějícím hráči nejspíš neměl potuchy. Právě prvek neočekávanosti je klíčovým faktorem následného otřesu mozku. Pokud blížící se srážku postřehnete, bude to bolet, ale mozek na ní je aspoň připravený.
Bolí to tím víc, že Chytil je příkladný profík. Pokorný kluk, který se nechvástá, nevymlouvá, perfektně se připravuje.
Nebude toho už na jeho tělo moc?
Jako pozitivní inspirace by snad mohl působit Sidney Crosby, který si v letech 2010-12 s otřesy mozku užil svoje. Nakonec vše překonal a jeho kariéra dlouhodobě neutrpěla.
K aktuálnímu stavu českého útočníka je zatím nemožné dohledat bližší informace. U zranění hlavy je to pochopitelné. Experti jsou velmi opatrní a dají si zatraceně na čas, než hokejistu důkladně prověří a eventuálně ho pošlou znovu do hry.
Bohužel to nevěstí nic dobrého ani s výhledem na olympiádu. Jiří Kulich bojuje v Buffalu o holý život, Matěj Blümel hraje na farmě, David Tomášek včera jen seděl na tribuně. Ondra Palát sice naposledy v první lajně, ale po pěti zápasech pořád jen 0+1. David Jiříček je vděčný za dva starty.
Z čeho vybírat máme na postu brankáře. Pravidelně ale hrají jen dva beci. Z útočníků jsou v pohodě Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl. Trenéry nároďáku nečeká snadná práce.
