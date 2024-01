Anaheim Ducks jsou v současné době na opět u dna tabulky, a proto budou od nynějška až do uzávěrky výměn pravděpodobně jedním z největších prodejců. Velký zájem by měl být o útočníka Adama Henriqueho, za kterého by Ducks nemuseli požadovat velkou protihodnotu.

Adam Henrique je podle zámořských novinářů borcem, o kterého se z kádru Ducks zajímá nejvíce týmů z celé ligy. Henrique působí v týmu již sedmou sezonu poté, co tam byl před šesti lety vyměněn za Samiho Vatanena.

Když Henrique do Anaheimu přišel, rychle se stal oblíbencem fanoušků a v sezoně 2017/18 si v 57 zápasech připsal 36 bodů. V tomto ročníku si Henrique zatím připsal 28 bodů (14 gólů a 14 asistencí) ve 45 zápasech a v bodování týmu mu patří třetí místo.

Henrique je ztělesněním inteligentního zkušeného útočníka. Hraje zodpovědný hokej na obou koncích kluziště a má velkou roli v přesilovkách i oslabeních Anaheimu. Stal se skvělým nahrávačem při přesilovkách a také odvádí skvělou práci při proměňování šancí.

Vzhledem k tomu, že si Ducks s poklidem mohou ponechat polovinu jeho platu, může mít cenu výběru v prvním kole. Pokud by šel s plným platem, bylo by to spíše druhé kolo, ale to je nepravděpodobné vzhledem k tomu, kolik místa má Anaheim k dispozici. Je to něco kolem 8,5 milionů dolarů.

Kam by mohl zamířit? Začíná se mluvit třeba o Coloradu.

Avalanche potřebují posílit první tři útoky a vzhledem k tomu, že se do platového stropu nepočítá Pavel Francouz ani Gabriel Landeskog, mají k dispozici dodatečný prostor pod platovým stropem pro případné akvizice.

Další věcí, která trejdu nahrává, je dobrý vztah mezi organizacemi. Před dvěma sezonami totiž šel silný tým posilnit obránce Josh Manson za Nikitu Nesterenka a volbu ve druhém kole draftu. I na to je potřeba brát zřetel, vztahy mezi týmy jsou velmi podstatné.

Pokud jsou Ducks ochotni ponechat si 50 % Henriqueovy smlouvy, lze očekávat podobnou protihodnotu jako za Mansona.

Share on Google+