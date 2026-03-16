Hokej jako lék na rány osudu. Dahlin, Landeskog a Toews bojují o cenu za vytrvalost

5. května 14:30David Zlomek
NHL oznámila trojici finalistů na Bill Masterton Memorial Trophy, ocenění, které se každoročně uděluje hráči, jenž nejlépe zosobňuje vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. Letošní nominace jsou připomínkou toho, že za leskem gólů a bodů se často skrývají hluboké osobní bitvy, o kterých fanoušci na tribunách nemají ani tušení. Mezi finalisty se probojovali Rasmus Dahlin, Gabriel Landeskog a Jonathan Toews.
Nejsilnější a zároveň nejbolestivější příběh letošní sezony nese jméno Rasmuse Dahlina. Švédský obránce Buffala prožil na ledě životní rok, nasázel 19 gólů, nasbíral rekordních 74 bodů a dovedl Sabres po dlouhých 15 letech do play-off. Málokdo ale věděl, čím si procházel v soukromí. Dahlin musel v listopadu opustit tým, aby mohl být u své snoubenky Caroliny, která utrpěla srdeční selhání a musela podstoupit transplantaci srdce.
Během této události navíc pár přišel o nenarozené dítě. Dahlin se přesto dokázal vrátit, dál podávat špičkové výkony a být oporou týmu, který teď v druhém kole play-off čeká na bitvu s Montrealem. Jeho profesionalita tváří v tvář takové ztrátě je nejen v hokejovém světě naprosto úctyhodná.
Dalším kandidátem je kapitán Colorada Gabriel Landeskog, jehož cesta zpět na led připomínala nekonečný maraton. Landeskog nehrál soutěžní zápas od zisku Stanley Cupu v roce 2022. Kvůli vážným problémům s kolenem musel vynechat tři celé ročníky a podstoupit unikátní operaci transplantace chrupavky.
Po extrémně náročné rehabilitaci se letos konečně vrátil do sestavy a v 60 zápasech základní části pomohl Avalanche 35 body. Pro Colorado není jen elitním křídlem, ale především duchovním vůdcem, jehož návrat do kabiny dodal týmu stabilitu.
Trojici uzavírá veterán Jonathan Toews, jehož kariéru téměř ukončily následky dlouhého covidu a další následné problémy. On se ale k hokeji vrátil po více než dvou letech, tentokrát v dresu rodného Winnipegu. Přestože mu mnozí věštili roli statisty, Toews odehrál plných 82 zápasů a s úspěšností 62,1 % na vhazování patřil v tomto ohledu k nejlepším centrům ligy.
Vítěz Masterton Trophy bude vyhlášen na základě hlasování novinářů a naváže na loňského vítěze Seana Monahana.