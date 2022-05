Hokej, o kterém sníte! Skončila naprosto nevšední, výjimečná série

Nacpěte to do lahve, zazátkujte a uložte na skříň pro speciální okamžiky, píše kanadská síť Sun o sérii mezi Oilers a Flames. Letošní Bitva o Albertu byla zcela ojedinělá, historická, epická, chcete-li cizojazyčný výraz. Na tohle se bude vzpomínat roky. Tyhle zápasy si můžou zejména fandové Edmontonu pouštět, až si budou potřebovat spravit náladu!

Gólové zvraty

Už první duel naznačil, že nepůjde o běžnou rutinu play off. Žádná nuda ani utrápené bránění. Flames dokázali ztratit vedení 6:2, za stavu 6:6 ale dvěma góly rozhodli, třetím pečetili do prázdné branky. V dalším vedlo Calgary opět 3:1, ale nakonec padlo 3:5. Ve čtvrtém utkání vedl Edmonton 3:0, soupeř srovnal, aby nakonec Oilers utkání získali 5:3. V pátém duelu se přelévalo skóre ze strany na stranu, Flames vedli 2:0 a 4:3, Oilers vždy dotáhli. Rozhodl McDavid v prodloužení.

Už po prvním zápase se jeden zkušenější člen naší redakce vyjádřil slovy „dýchly na mě staré časy“. Jenomže to byl teprve začátek! Viděli jsme všechno. Nádherné góly, kuriózní chyby gólmanů, čtyři trefy za 71 vteřin, historické individuální zápisy.

Místy to bylo drama, místy komedie, vše lemováno frenetickým řevem diváků v halách i v jejich okolí. „Atmosféra v téhle budově, to bylo něco, co jsem dosud nezažil,“ řekl Ryan Nugent-Hopkins po čtvrtém duelu.

Statistiky a rekordy

Leon Draisaitl, mimochodem hrající s pohmožděným kotníkem, vytvořil už ve čtvrtém utkání nový rekord play off NHL, když ve všech posbíral aspoň tři body (1+2, 1+2, 0+4, 0+3). V pátém přidal rovnou čtyři (0+4) a vyrovnal se na čele produktivity Connoru McDavidovi. Ten přitom vypadal před dvěma týdny nedostižně. Oba mají po dvou kolech víc bodů (26), než bylo v některých sezónách potřeba k celkovému vítězství v pohárovém bodování. Se shodnou statistikou 7+19 drží průměr 2,17 bodu na večer!

McDavid se stal prvním hráčem v historii ligy, jenž zaznamenal v úvodních jedenácti zápasech bojů o Stanley Cup deset vícebodových utkání (rekord bylo už 9 v 10). Sedm vícebodových zápasů v řadě je jeho novým osobákem a druhým nejlepším výkonem všech dob, lepší byl s osmi jen Wayne Gretzky v roce 1983. Pouze šest hokejistů, včetně výjimečného Connora, nasbíralo 25 bodů v jedenácti nebo méně zápasech play off.

Evander Kane vyrovnal pátým vícególovým zápasem ve vyřazovacích bojích klubový rekord Jariho Kurriho. To všechno už po dvou kolech! Absolutní rekord drží s šesti Mario Lemieux a Mike Bossy. Kane může dalším vícególovým zápasem vstoupit do luxusní společnosti.

Zach Hyman a Connor McDavid vyrovnali pěti zápasy v řadě se vstřeleným gólem další klubový rekord. McDavid držel tuto šňůru na konci první a začátku druhé série, Hyman v sérii s Calgary. Vyrovnali tím zápis Gretzkyho z roku 1985.

Historici prověřují, zda není rekordem i kuriózní gól ze 40 metrů, který prošel Mikeu Smithovi. Jak sám řekl, teď už se může obrovské chybě jen smát.

Výjimečnost série potvrzují i zasloužilí pamětníci. „Atmosféra je už teď lepší, než byla v roce 1991,“ řekl po čtvrtém utkání komentátor Hockey Night in Canada Chris Cuthbert, jenž dosud považoval za to nejlepší, co v hokeji zažil, poslední bitvu o Albertu před 31 lety.

