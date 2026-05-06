Hokej už Bedardovi chybí, přesto řekl Kanadě ne. Prioritou je zdraví a Chicago

8. května 15:53Eliška Faltýnková
Celebrini, Scheifele, Tavares, O’Reilly… Kanada veze na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku zajímavou kombinaci mladých talentů a zkušených veteránů. A co dvacetiletá hvězda Chicaga, Connor Bedard?
Reprezentační dres seniorského týmu oblékl poprvé už po své nováčkovské sezoně v NHL. Loni ale pozvánku odmítl, protože se po neuspokojivém ročníku chtěl soustředit především na individuální rozvoj. V únoru navíc nebyl vybrán do kanadského olympijského týmu, přestože generální manažer reprezentace později potvrdil, že Bedardovo jméno zůstalo ve hře až do poslední chvíle.
Letos znovu dostal možnost obléknout červenobílý dres. A znovu řekl ne. Tentokrát však kvůli zdravotnímu stavu. Po zranění ramene, které ho v průběhu sezony na nějakou dobu vyřadilo ze hry, si uvědomil, že sobě i organizaci Chicago Blackhawks dluží co nejlepší přípravu na další ročník.
„Po sezoně člověk hlavně sleduje, jak se jeho tělo cítí, vezme si třeba týden na rozmyšlenou,“ popisoval Bedard v rozhovoru pro The Athletic. „Většinou se cítím docela dobře. Ale po rozhovorech s doktory a vzhledem k tomu zranění, které jsem měl, jsme usoudili, že by mi prospělo ještě trochu času navíc na rehabilitaci. Nejde ani tak o doléčení, spíš znovu nabrat sílu a všechno kolem toho. To byl asi jeden z hlavních faktorů při mém rozhodování.“
Přesto pro něj nebylo jednoduché nabídku odmítnout. Bedard hokejem žije a možnost reprezentovat Kanadu považuje za obrovskou čest.
„Když dostanete příležitost hrát za Kanadu, je těžké říct ne,“ přiznal. „Je začátek května a už teď mi hokej chybí. Děsí mě představa, že čtyři nebo pět měsíců nebudu hrát. Odmítnout možnost hrát zápasy a reprezentovat svou zemi, je těžké. Ale mojí prioritou číslo jedna jsou Chicago Blackhawks. Chci být na začátku nové sezony co nejlepším hráčem.“
Pravé rameno si mladý Kanaďan poranil 12. prosince a kvůli zranění vynechal dvanáct utkání. Navzdory komplikacím si ale přesto vytvořil nová osobní maxima — v 69 zápasech nasbíral 30 gólů a 45 asistencí.
Kromě odpočinku a rehabilitace čeká Bedarda během léta také jednání o nové smlouvě. Žádné drama se však neočekává, protože obě strany — Connor Bedard i Chicago Blackhawks — daly jasně najevo, že chtějí najít společnou řeč.
„Bude záležet na tom, co bude vyhovovat Kyleovi Davidsonovi a vedení,“ řekl Bedard. „Od draftové loterie až do konce rozvojového kempu budou mít opravdu nabité období a pak si konečně trochu oddechnou. Takže až přijde správný čas pro obě strany, sedneme si a promluvíme si o tom. Už jsem to říkal několikrát — vůbec si s tím nelámu hlavu.“